Lotto-König „Chico“ nach Trennung von Candice unter Schock – „Hab die Schnauze voll“

Lotto-König „Chico“ hat es gerade nicht leicht. Eigentlich schwelgte er im puren Eigenheim-Glück, hatte er sich doch gerade erst eine Luxus-Immobilie am Dortmunder Phoenix-See gegönnt (DER WESTEN berichtete).

Doch nur wenig später der Schock: Nach rund eineinhalb Jahren verkündete das vermeintliche Traumpaar Chico und Candice sein Liebes-Aus. Fans des sympathischen Lotto-Millionärs und seiner Freundin traf der Schlag. Jetzt meldet sich der ehemalige Krankführer aber mit beunruhigenden Aussagen zu Wort. Er ist am Ende.

Lotto-Chico ist absolut ratlos

„Liebe Community, ich habe wieder was gelernt“, meldet sich der Lotto-König am Donnerstag (11. Juli) in seiner Insta-Story. „Ich hab wieder was gelernt. Die Dame, die bei mir arbeitet, weiß nicht mehr wohin. Warum? Weil ich Probleme habe.“ Diese Worte lassen Böses erahnen.

Denn auf dem Balkon seines neuen Penthouses hat sich Übles zugetragen. „Die ganze Zeit kommen hier Tauben. Jeden Tag müssen wir hier putzen. Wer kann mir dabei helfen? Ich muss hier irgendwas machen“, wird er in seiner Insta-Story deutlich. „Das gibt’s doch gar nicht.“

Lotto-König „Chico“ meldet sich mit alarmierenden Worten. Foto: chico_lottomillionaer (Screenshot)

Dortmunder appelliert an seine Community

Erst die Trennung und jetzt kämpft der 43-Jährige auch noch gegen ein fettes Taubenproblem. „Wer kann Taubensprache? Bitte. Ich hab die Schnauze voll von diesen Tauben, ohne sch***.“

Doch werden seine alarmierenden Worte von seiner Community erhört werden? Lotto-König „Chico“ hofft jetzt darauf, dass eine professionelle Firma ihm helfen wird. Bleibt zu hoffen, dass er diese Krise bald lösen kann, um endlich wieder positiv nach vorne blicken zu können.