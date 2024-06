Lotto-König Chico: Alles aus mit Candice – „Auf jeden Fall endgültig“

Sie waren DAS Traumpaar von Dortmund: Kürsat Yildirim alias Lotto-König Chico und seine Freundin Candice Newgas. Doch wie DER WESTEN erfuhr, ist die Beziehung der beiden nun in die Brüche gegangen.

Knapp zwei Jahre schwebten der Lotto-Millionär und die Polizistin auf Wolke sieben, traten zusammen im Fernsehen auf, produzierten zeitweise sogar einen gemeinsamen Podcast. Doch am Mittwoch (26. Juni) deuteten beide zunächst auf Instagram eine Trennung an, die Candice im Gespräch mit DER WESTEN nun bestätigte.

Lotto-König Chico und Freundin Candice getrennt

Auf Instagram teilte Candice ihren Followern kurz und knapp mit: “ Chico und ich sind getrennt. Die Gründe sind vielfältig und hier erstmal uninteressant.“ Auch der Lotto-Millionär postete einen Screenshot davon und bestätigte kurz und knapp: „Richtig!“ Zu den genauen Gründen wollte er auf Social Media ebenfalls keine Aussage treffen.

DER WESTEN hat bei Ex-Freundin Candice nachgefragt und Einzelheiten erfahren: „Wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung. Leider mussten wir einsehen, dass wir nicht zusammenpassen“, erklärte Candice unserer Redaktion. „Für mich ist es auf jeden Fall endgültig, aber ich möchte keine dreckige Wäsche waschen, sondern im Guten auseinandergehen.“

Nach Angaben der Beamtin sind nach Bekanntgabe ihrer Trennung bereits viele nette Nachrichten bei ihr im Postfach eingegangen. „Viele Menschen, die mir gut zugesprochen haben. Das gibt einem natürlich Kraft.“ Noch vor einigen Wochen stellte Candice ihr Instagram-Konto auf privat um, da die Kritik an ihr Überhand nahm (hier mehr dazu). Viele User warfen ihr vor, dass sie mehr Liebe für sein Geld als für seine Person empfinden würde. Sowohl Chico als auch Candice wehrten sich immer gegen derartige Behauptungen.

Kommt es nun zum Rosenkrieg?

Ein Rosenkrieg scheint auch das letzte zu sein, was der 43-Jährige sich gerade wünscht. In seiner Instagram-Story richtet er noch ein paar nette Worte an Candice: „Ich wünsche dir alles Gute im Leben.“ Dazu ein rotes Herz. Am Montagmorgen konnten wir Chico für ein persönliches Statement leider nicht erreichen.

Derzeit befindet sich Chico im Türkei-Urlaub. Auf Instagram zeigt er sich ausgelassen mit Freunden beim Essen und durch die Straßen ziehen. Ablenkung, die auch Candice sich jetzt wünscht. Sie kündigte an, mit einer Freundin ein paar Tage wegfahren zu wollen, um einen freien Kopf zu bekommen.