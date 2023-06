Als Dortmunder ist Kürsat Yildirim oder besser bekannt als Chico natürlich auch mit Leib und Seele BVB-Fan. Deshalb war er auch beim letzten Spieltag im Signal Iduna Stadion dabei, als Borussia Dortmund die Chance auf den Meister-Titel hatte.

Lotto-König Chico war sich sicher, dass Borussia Dortmund gegen Mainz gewinnen würde und machte eine große Ankündigung. Aber nach dem Remis (2:2) zerplatzten alle Träume. Für den Nordstadt-Millionär jedoch kein Grund sein Versprechen nicht einzuhalten – am Samstag (10. Juni) präsentierte der 42-Jährige stolz das Meisterwerk.

Lotto-König „Chico“ verewigt sich auf Hauswand

Eigentlich sollte auf der Hauswand der Brackeler Straße 3 die komplette Fassade mit dem BVB und der Meisterschale abgebildet werden. Immerhin befindet sich das Haus direkt am Borsigplatz, dem Ort, an dem Borussia Dortmund seit der Gründung seine Titel feiert. Die Idee dazu hatte der Besitzer selber, der die Laufbahn von Chico seit seinem Lotto-Gewinn beobachtet.

So sieht das BVB-Kunstwerk von Lotto-König Chico komplett aus. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

„Ich habe ihn ganz am Anfang mit seinem Porsche Cabrio gesehen. Es waren vier Grad und das Verdeck war offen. Ich habe ihn dann einfach angesprochen und gesagt: ‚Chico, gib mir nur ein Versprechen und geh nicht pleite.‘ ‚Nein, auf keinen Fall‘, sagte Chico. Und schon damals wusste ich, dass wir uns nochmal wiedersehen“, so Uwe Bandermann. Um den Multimillionär zu unterstützen, bot er deshalb seine Hauswand an.

Auf der Hauswand ist die Skyline von Dortmund abgebildet sowie das BVB-Logo, der Slogan „Echte Liebe“ und natürlich darf auch das Logo vom Investor „Chico“ sowie dem Künstler Patrick Sziedat von Lackycolor aus Bochum. Außerdem ist auch das Logo des ehrenamtlichen Vereins „Kinderlachen“ zu sehen.

Von links nach rechts: Hausbesitzer Uwe Bandermann, Chico, Kinderlachen-Chef Marc Peine und Graffity-Künstler Patrick Sziedat. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Kunstwerk noch nicht am Ende?

Denn in dem Haus befinden sich unter anderem rumänische Flüchtlingsfamilien. Der Verein unterstützt die Familien und versorgt die Kinder mit dem Nötigsten. „Wir haben ein Projekt, das nennt sich ‚Jedem Kind sein eigenes Bett‘. Das bedeutet, dass hier Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren zum ersten Mal in einem eigenen Bett schlafen“, erklärt Vereinschef Marc Peine.

Der Graffiti-Sprayer hat eigenen Angaben zufolge für sein schwarz-gelbes Kunstwerk rund anderthalb Tage gebraucht. Die Reaktion der Passanten sei bislang durchweg positiv gewesen. Das Motiv ist bewusst kleiner gehalten worden, denn der 42-jährige Lotto-König Chico gibt die Hoffnung nicht auf: „Vielleicht holt der BVB nächste Saison den Titel, dann kommt die Meisterschale noch oben drüber.“

