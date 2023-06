Dass Raphael Guerreiro Borussia Dortmund nach der Saison verlassen wird, ist schon seit einigen Tagen klar. Dass der Portugiese zum FC Bayern wechselt, galt in den vergangenen Tagen als nahezu sicher. Doch der Wechsel zum Rivalen könnte schon weiter sein als gedacht.

Bayern-Boss Karl Heinz-Rummenigge erklärte im Rahmen des Champions League-Finals, dass der Wechsel von Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund zum FC Bayern schon fix sei. Ob ihm das nur so herausgerutscht ist oder geplant war, ist nicht bekannt.

Borussia Dortmund: Guerreiro-Transfer verkündet?

Vor wenigen Wochen galt es als ausgeschlossen, jetzt scheint es durch zu sein. Nach sieben Jahren bei Schwarz-Gelb wechselt Raphael Guerreiro zum FC Bayern. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen immer mehr, der Deal wurde konkreter. Doch bisher stand eine offizielle Verkündung oder ein Statement der Vereine aus. Der Medizincheck sei noch nicht absolviert, die Verträge nicht unterschrieben.

Doch es scheint, als sei das im Hintergrund schon alles passiert. Denn Bayern-Aufsichtsrat Rummenigge erklärte vor dem Champions League-Finale in Istanbul, dass Guerreiro schon ein FCB-Profi sei. Auf die Frage, was Bayern im Sommer denn tun würde, antwortete der Ex-Profi: „Mit Laimer und Guerreiro haben wir ja schon mal zwei gute Spieler bekommen.“

Anders als bei Konrad Laimer wurde der Guerreiro-Deal noch nicht offiziell verkündet. War das ein geplanter Move von Rummenigge? Oder ist dem 67-Jährigen dieses Detail einfach herausgerutscht? Wohl eher Letzteres. Für alle BVB-Fans sind die Worte von Rummenigge der endgültige Stich ins schwarz-gelbe Herz.

Guerreiro und Thomas Tuchel kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit beim BVB. Der Portugiese war einer der Wunschtransfers für den Sommer. Tuchel schätzt den Ex-Dortmunder sehr und hat ihn von einer Zusammenarbeit überzeugt. Wie genau Tuchel mit Guerreiro plant? Der gelernte Linksverteidiger pendelte in den letzten Jahren zwischen Linksverteidigung und Mittelfeld. Gut möglich, dass Guerreiro auch bei den Bayern zwischen beiden Position wechseln wird.

So wird Guerreiro im nächsten Jahr in Rot-Weiß in den Signal Iduna Park zurückkehren. Einen schönen Empfang wird dem Portugiesen dann wohl verwehrt bleiben.