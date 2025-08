Heinz Hoenig auf Wolke sieben – jetzt darf es jeder sehen

Hinter Heinz Hoenig und seiner Familie liegen harte Wochen und Monate. Mehr als 100 Tage lag der Schauspieler in einer Klinik in Berlin und schwebte zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Doch er hat sich zurück gekämpft.

Immer an seiner Seite: Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Auf Instagram teilte sie während der schweren Zeit regelmäßige Einblicke in das Leben der Familie. Dazu gehörten auch Gesundheitsupdates rund um Heinz Hoenig, die nicht immer positiv waren. Umso schöner, dass sie nun endlich wieder schöne Nachrichten und Bilder für ihre Fans hat.

Heinz Hoenig ist wohlauf

Monatelang sorgten sich die Fans von Heinz Hoenig um ihn. Doch diese Zeiten sind vorbei: Heinz Hoenig ist wieder da und wohlauf! Vor Kurzem zeigte er sich sogar zum ersten Mal wieder auf dem roten Teppich. Und auch auf dem Instagram-Profil seiner Partnerin gibt es immer wieder Schnappschüsse des 73-Jährigen.

Die Fans des Schauspielers teilen ihre Freude regelmäßig in den Kommentaren. „Wie ein Phönix aus der Asche. Heinz ist nicht nur zurück – er steht da, stärker denn je. Doch dieser Weg war keiner, den man allein geht. Annika, deine Liebe, deine Kraft und deine unermüdliche Hingabe haben ihn getragen, als alles schwer war“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise.

Heinz Hoenig zeigt sich mit seiner Tochter

Ein Bild dürfte den Followern von Annika Kärsten-Hoenig dabei besonders ans Herz gegangen sein. Am Dienstag (5. August) veröffentlicht sie ein Bild des Schauspielers gemeinsam mit seiner Tochter. Die Kleine liegt in den Armen ihres Vaters, dieser schaut sie liebevoll an.

Dazu schreibt Annika: „Kuscheln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Lange war ungewissen, ob Heinz Hoenig seine Kinder je wieder so in die Arme schließen kann. Umso schöner ist es nun, wo die Familie wieder vereint ist und es dem Schauspieler besser geht.