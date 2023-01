Lotto-König „Chico“ schmeißt Mega-Karnevalsparty – sein Kostüm sendet klare Botschaft

Inzwischen hat Kürsat Yildrim alias „Chico“ eine große Community aufgebaut. Dank zahlreicher TV-Auftritte kennen die Leute den Lotto-Gewinner weit über die Grenzen seiner Heimatstadt Dortmund hinaus. Nun hat Chico für seine Fans eine ganz besondere Überraschung.

Denn der Lotto-König will eine fette Karnevalsparty schmeißen und jeder kann dabei sein. Auch der Nordstadt-Millionär höchstpersönlich wird vor Ort sein. Bei seiner Kostümwahl hat er sich große Gedanken gemacht, denn sie hat eine ganz bestimmte Bedeutung.

Lotto-König „Chico“ verkleidet sich als Held

Fast ein halbes Jahr ist es schon her, dass „Chico“ von einem auf den anderen Tag zum Lotto-Millionär wurde. Jetzt will er seinen Zehnmillionen-Gewinn endlich mit all seinen Freunden und Fans feiern. Dafür lädt Kürsat Yildrim am 16. Februar nach Duisburg in die Villa Rheinperle. Ab 16.11 Uhr soll die Karnevalsparty steigen, insgesamt 5.000 Gäste werden erwartet.

+++ Lotto-König „Chico“ bestohlen – Kriminelle zocken Dortmunder ab +++

„Ich will ein Held sein und habe deshalb Robin Hood als Kostüm gewählt. Erst wollte ich Zorro sein, aber dann habe ich mich umentschieden“, verrät der 42-Jährige gegenüber DER WESTEN. Die Legende des gesetzlosen Rächers aus dem Wald kennt jedes Kind: Er nimmt das Geld der bösen Reichen, um es unter den Armen und Bedürftigen zu verteilen. In vielen Verfilmungen wird der Held mit grünem Gewand sowie Pfeil und Bogen gezeigt.

„Chico“ verkleidet sich als Robin Hood

„Chico“ hat sein Geld nicht von den Reichen gestohlen, sondern bei einem glücklichen Händchen beim Lotto gewonnen. Doch auch er hat von seinem neuen Wohlstand bereits Menschen in Not etwas abgegeben. Spenden für die Tafel sowie für das Streetwork Café in Dortmund waren für den Nordstadt-Millionär eine Herzensangelegenheit.

Noch mehr Meldungen:

Allerdings eines unterscheidet den Robin Hood aus den Sagen mit dem aus Dortmund. Der klassische Robin Hood zieht ein einfaches Leben im Wald vor, während „Chico“ inzwischen ein Leben im Luxus und mit zwei Sportwagen vor der Haustür bevorzugt.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Karnevalsparty soll auf jeden Fall seine vorerst letzte große „Wohltätigkeit“ werden, wie „Chico“ auf Social Media ankündigte. „Wohltat“ deshalb, weil der Nordstadt-Millionär unter seinen Fans 1.000 freie Eintrittskarten verlosen will. Doch das ist noch nicht alles: Getränke und Speisen sollen an dem Abend auch auf seine Kosten gehen. Zudem dürfen die Glückspilze mit dem Lotto-Gewinner höchstpersönlich im VIP-Bereich Platz nehmen. Teilnehmen können alle Interessierten bis zum 12. Februar 2023.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga