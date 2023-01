Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – doch er kann sein Glückslos nicht mehr finden

Im Lotto zu gewinnen, ist wirklich eine reine Glückssache. Dabei auch noch den prallgefüllten Jackpot abzuräumen, bleibt für einige Spieler ein Traum. Doch im Lotto abzusahnen, aber sein Glückslos nicht mehr zu finden? Diese bedauerliche Vorstellung wurde für einen Mann aus Waynesville in North Carolina zur traurigen Realität.

Seit Jahren nimmt Terry Peace regelmäßig an den Lottoziehungen teil. Bei einer der Auswertungen war allerdings alles anders als sonst: Der Stuckateur konnte nicht überprüfen, ob er richtige Zahlen getippt hatte, denn sein Lottoschein war plötzlich verschwunden!

Lotto-Spieler verlegt Glücksschein

Bereits am 4. Januar dieses Jahres investierte Terry umgerechnet 1,60 Euro für eines der Glückslose. Bei der anschließenden Auswertung hatte er allerdings vergessen, wo er den Schein mit seinen Zahlen verstaut hatte. Die Überprüfung auf richtige Zahlen war also unmöglich.

Wäre da nicht zum Glück noch seine Frau gewesen. „Meine Frau fand ihn in ihrer Brieftasche“, verriet Terry überglücklich gegenüber Mirror. Und das war noch nicht das einzige Happy End. Das Paar durfte sich nämlich auch über einen satten Gewinn freuen: Terry tippte alle fünf Zahlen der US-Lotterie richtig – diese Gewinnchance liegt umgerechnet bei gerade mal eins zu 11,6 Millionen.

Schusseliger Lotto-Gewinner räumt Million ab

Nach Abgabe des zwischenzeitlich verschollenen Lottoscheins wurde Terry zum glücklichen Gewinner von einer Million Dollar gekürt. Nach Abzug der Steuern landeten noch immer stolze 712.501 Dollar auf seinem Bankkonto.

Dass Terry das Glück auf seiner Seite hatte, war ihm wohl schon immer bewusst: „Ich hatte schon immer viel Glück. Ich habe den Leuten immer gesagt: ‚Ich weiß, dass ich das Glück habe, zu gewinnen.'“ Über den tatsächlichen Gewinn könnte der 65-Jährige nun aber kaum glücklicher sein.

Was passiert mit Lottogewinn?

Und was stellt Terry mit all dem Geld nun an? Im Interview kündigte der US-Amerikaner an, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Einen Teil des Geldes legte er auch auf einem Sparbuch für seine Enkelkinder an.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.