Hochzeit bei Dortmund: Autokorso auf A1 eskaliert! Polizei muss eingreifen

Hochzeit bei Dortmund: In dem Konvoi tummelten sich zahlreiche Luxus-Autos, darunter auch ein Lamborghini. (Symbolbild)

Dortmund. Eskalation nach einer Hochzeit bei Dortmund! Auf der A1 spielten sich irre Szenen ab.

Gleich mehrere Zeugen alarmierten die Polizei Dortmund, als sie das gefährliche Spektakel der Hochzeit beobachteten.

Hochzeit bei Dortmund: Polizei muss auf A1 eingreifen

Alles begann gegen 17.25 Uhr auf der A1-Raststätte Lichtendorf Süd bei Schwerte. Hier blockierten gleich mehrere Luxuskarossen die Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Köln.

Irre Szenen nach einer Hochzeit bei Dortmund: Komplette Eskalation! Zeugen rufen sofort die Polizei, als sie DAS sehen... (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ulrich Roth

Insgesamt 13 Autos sammelten sich nach bisherigen Informationen der Polizei Dortmund zum Hochzeitskorso. Danach wurde es komplett wild, wie mehrere Zeugen den Beamten meldeten.

So rasten die Teilnehmer des Hochzeitskorsos teilweise über die Autobahn, überholten sich nach Angaben anderer Verkehrsteilnehmer auf allen drei Fahrspuren.

Polizei Dortmund stoppt Korso: 33-Jähriger macht U-Turn!

Dabei schnitten die Raser andere Autofahrer und bremsten sie stark aus. Ein weißer Lamborghini und ein Mercedes AMG fielen dabei besonders unangenehm auf.

Bei einer Hochzeit in Dortmund ging es wild zu. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Auf Höhe der Raststätte Lennhoff geriet der Hochzeitskonvoi dann ins Visier der Polizei Dortmund. In Hagen verließ der Korso die Autobahn und fuhr auf die Dortmunder Straße. Dort stoppten die Beamten die Kolonne.

Einer der Fahrer (33) versuchte sich noch aus der Affäre zu ziehen. Der 33-Jährige machte einen U-Turn und wollte Richtung Iserlohn flüchten - doch vergeblich.

Letztlich konnte die Polizei die Personalien der beteiligten Männer (22 bis 65) aufnehmen und löste den Konvoi auf. Die Männer droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßengefährdug.

Hund in Dortmund tot aus dem Kanal gezogen

Es ist nicht der einzige dramatische Fall rund um Dortmund in letzter Zeit. So wurde in der vergangenen Woche ein Hund tot aus dem Kanal gezogen. Tierschützer erkennen darin ein entsetzliches Muster. Mehr dazu erfährst du hier >>> (ak)

