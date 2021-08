Dortmund. Na, DIESE Spritztour ist mal richtig schief gegangen...

In der Nacht zu Dienstag hat sich in Dortmund-Brechten ein Auto überschlagen. Schlimm genug! Offenbar ist das Fahrzeug gegen 1.45 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, dann (in dieser Reihenfolge) mit einem Baum, einem Masten und einem Zaun kollidiert, ehe es sich auf einer Weide schließlich überschlagen hat.

Doch die Polizei Dortmund steht jetzt vor einem Rätsel...

Dortmund: Auto überschlägt sich – dann steht die Polizei vor einem Rätsel

Die Polizisten haben das Auto auf der Seite liegend vorgefunden. Zeugen hatten allerdings drei Personen vom Unfallort flüchten sehen. Tatsächlich hatte ihre Flucht noch einige Stunden angehalten, bis damit endlich Schluss war.

Die Polizei Dortmund steht nach einem Überschlag-Unfall vor einem Rätsel. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Einer Streifenwagenbesatzung ist in Lünen ein Fahrzeug aufgefallen, dass sich bei Erblicken des Streifenwagens recht schnell entfernt hatte. Wenige Meter später hat das Auto angehalten und drei Personen sind ausgestiegen, um zu Fuß weiter zu flüchten.

Dortmund: Polizisten sehen Auto-Trio flüchten

Einen 20-Jährigen aus Lünen konnten die Polizisten sofort stoppen. Er ist leicht verletzt gewesen und in ein Krankenhaus gekommen. Weitere Ermittlungen haben dann zu den anderen beiden jungen Männern (beide 18) geführt, darunter auch der mutmaßliche Fahrer des Wagens.

Das Duo aus Lünen ist mit zur Wache genommen worden. Nach einen positiven Atemalkoholtest ist ihnen auch eine Blutprobe entnommen worden.

Jetzt laufen die Ermittlungen weiter – und es stellt sich die Frage, ob der 18-Jährige überhaupt eine Fahrerlaubnis besitzt und auch, warum er ein Auto ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren ist. (mg)