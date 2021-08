„Schwiegertochter gesucht“: Sexy Poolparty bei RTL – plötzlich fließen Tränen

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Dass dieses Sprichwort nicht einer gewissen Wahrheit entbehrt, muss auch RTL-„Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Nic erleben.

Der „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat aus Berlin hatte zu Beginn nämlich gleich vier Frauen zum Auswahlgespräch geladen. Eine davon schickte der 26-Jährige schnell wieder nach Hause. Doch auch mit den restlichen dreien sollte es nicht viel leichter für den Kaufmann im Außendienst werden.

„Schwiegertochter gesucht“: Nic lädt zur Poolparty

Dabei hatte es der 26-jährige Berliner doch nur gut gemeint. So lud Nic zur Poolparty im Garten seiner Mama Jacqueline. Blöd nur, dass diese Idee anscheinend nicht allen schmeckte. So war nur Kandidatin Merle Feuer und Flamme fürs kühle Nass.

Das ist „Schwiegertochter gesucht“:

„Schwiegertochter gesucht“ wird seit 2007 bei RTL ausgestrahlt

Die Show wird von Moderatorin Vera Int-Veen moderiert

Die Erstausstrahlung war am 15. April 2007

2021 läuft die 14. Staffel

Die sprang direkt in den Bikini und dann ins doch sehr kalte Wasser – das gefiel Nic sichtlich gut. Ein wenig mehr Berührungsängste hatte jedoch Kandidatin Laura.

Die sei im Haus geblieben, berichtet Merle. Ihr gehe es gerade nicht so gut. Doch was war los? Den Tränen nahe berichtet die 20-Jährige, warum sie nicht mit den anderen in den Pool wollte.

„Schwiegertochter gesucht“: Kandidatin verrät – „Ich wollte auch nicht so gerne im Bikini vor allen da sein“

„Irgendwie war mir das alles zuviel. Ich weiß nicht. Die ganzen Eindrücke, dann habe ich Bauchschmerzen bekommen.“ Laura geht es wirklich schlecht. Die nächste Kameraeinstellung zeigt sie mit einer Träne im Auge. „Ich wollte auch nicht so gerne im Bikini vor allen da sein. Das ist nicht so meine Art irgendwie und deswegen habe ich dann gesagt, dass ich nicht mit in den Pool gehen will“, so die 20-jährige Lehramtsstudentin.

Nic sucht bei „Schwiegertochter gesucht“ nach der Frau fürs Leben. Foto: TV NOW

Ganz anders sahen das Merle, Nic und Josi. Die feierten eine sexy Poolparty. Oder wie Nic es so schön ausdrückte: „Mit Josi und mit Merle hatte ich schon viel Spaß.“

