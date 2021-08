Dortmund Flughafen: DIESE Airline schließt – doch es gibt auch gute Nachrichten

Dortmund. Am Flughafen Dortmund ist gerade in den Sommerferien einiges los.

Aber heute hat die Airline Wizz Air beschlossen, ihre Basis am Flughafen Dortmund noch dieses Jahr zu schließen. Einige Flüge werden also ausfallen.

Dortmund Flughafen: Beliebte Airline macht hier keinen Halt mehr

Wie „airliners.de“ von deutschen Mitarbeitern der Fluggesellschaft erfahren haben will, wurden diese darüber informiert, dass der Flughafen Dortmund seinen Status als Basis von Wizz Air am 24. Oktober 2021 verlieren werde.

---------------

Das ist der Flughafen Dortmund:

Der Flughafen Dortmund wird auch Dortmund Airport 21 genannt

Er ist ein regionaler Verkehrsflughafen

Der Airport liegt in Dortmund an der Stadtgrenze zu Unna und Holzwickede

Der Flughafen Dortmund ist der drittgrößte in NRW bei der Anzahl der Fluggäste

2018 war er in den Top 10 der pünktlichsten Flughäfen weltweit

---------------

Vor der Corona-Krise hatte die Airline noch angekündigt von Dortmund aus 18 neue Ziele anfliegen zu wollen. Dabei ging es überwiegend um Urlaubsorte in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Island und Marokko – aber auch die Ukraine, Rumänien, Kroatien und Montenegro waren dabei. Insgesamt sollten vom Flughafen Dortmund 47 Ziele angesteuert werden.

Dortmund Flughafen: Doch es gibt eine gute Nachricht

Noch ist unklar, wie viele Strecken durch die Schließung der Basis in Dortmund nicht mehr angeflogen werden und auch wie viele Beschäftigte gehen müssen, ist nicht bekannt. Angeblich wurde Angestellten ein Arbeitsplatz an anderen Basen von Wizz Air offeriert.

---------------

Weitere Dortmund-News:

Dortmund: Am Campus der TU – „Übergriffige Vorfälle“

Dortmund: Frau geht auf Friedhof – sie soll es bitter bereuen

Dortmund: Stressiger Sonntagmorgen steht bevor! Tausende Bürger betroffen – „Eigenen Egoismus zurückstellen“

Dortmund: 30-Jährige sitzt mit Mann in S-Bahn – plötzlich macht er was Widerliches

---------------

Die anderen Basen von Wizz Air sind in London-Luton, Wien, Mailand, Bari, Catania, Oslo und Rom geben wird. Von Dortmund aus wurden bisher die meisten Flüge von und nach Rumänien, Polen und Bulgarien durchgeführt. Bis Oktober operiert die Airline aber immerhin noch wie bisher.

Foto: Jakob Studnar/Funke Foto Services

Generell kündigte Wizz Air am vergangenen Freitag (6. August) einen Expansionskurs an. So will Wizz Air bis 2030 die Flotte mehr als verdreifachen und dafür 4600 zusätzliche Piloten einstellen – auch zusätzliches Kabinenpersonal solle eingestellt werden.

Am Mittwoch bestätigte ein Sprecherin des Flughafens gegenüber den „Ruhrnachrichten“, dass Wizz Air in Zukunft keine Flugzeuge mehr am Flughafen Dortmund stationieren will. „Es ist ein Rückschlag, aber einer, mit dem wir fertig werden können“, hieß es. (gb)