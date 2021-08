Dortmund: Feuerwehr rast zu Wohnungsbrand – dann muss es plötzlich ganz schnell gehen

Einsatz in Wickede: Ein Feuer hatte sich im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet.

Dortmund. Kaum Ruhepausen für die Feuerwehr Dortmund!

Am Freitagabend brach im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses in Dortmund ein Feuer aus. Doch nur kurze Zeit später erreichte die Einsatzkräfte ein weiterer dramatischer Notruf.

Dortmund: Zwei Wohnungsbrände am Freitagabend!

Gegen 19.35 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Brackeler Straße in der Nähe des Borsigplatzes aus, um dort den Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus zu löschen. Viele Bewohner konnten sich bereits selbstständig in Sicherheit bringen – bis auf zwei Mieter im Dachgeschoss!

Einsatz an der Brackeler Straße. Foto: Feuerwehr Dortmund

---------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------

Über eine Drehleiter gelang es der Feuerwehr, die beiden Personen aus ihrer Wohnung zu retten. Das Feuer im dritten Obergeschoss konnte durch drei Atemschutztrupps schnell gelöscht werden.

Doch nur zwei (!) Minuten später erreichte die Einsatzkräfte schon der nächste Notruf!

Wohnungsbrand in Dortmund! Bewohner sorgen sich um Kleinkind

Es handelte sich um eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Enekingstraße in Wickede. Ein ausgelöster Rauchmelder hatte die Mieter auf das bereits voll ausgedehnte Feuer in der Wohnung aufmerksam gemacht.

Einsatz in Wickede: Ein Feuer hatte sich im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Foto: Feuerwehr Dortmund

Zu Beginn des Einsatzes erhielten die Retter eine beunruhigende Information: In der Brandwohnung halte sich noch ein Kleinkind auf! Sofort wurden mehrere Atemschutztrupps in die Brandwohnung geschickt, um das Kind zu finden!

---------------

Weitere News aus Dortmund:

Dortmund Flughafen: Beliebte Airline macht dicht – aber es gibt auch eine gute Nachricht

Dortmund: 30-Jährige sitzt mit Mann in S-Bahn – plötzlich macht er was Widerliches

Dortmund: Auf Bürger kommt stressiger Sonntag zu! – „Eigenen Egoismus zurückstellen“

---------------

Doch kurz darauf gab es Entwarnung: Das Kind hielt sich in einer Nachbarwohnung auf und war völlig unverletzt.

Bei beiden Einsätzen wurden mehrere leicht verletzte Personen zur ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. (at)