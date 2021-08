Toter Hund in Dortmund aus dem Kanal gezogen! Tierschützer sehen scheußliches Muster dahinter

Dortmund. Was für ein scheußliche Tat, wenn sich das in Dortmund bewahrheiten würde...

Werden in Dortmund Hunde im Kanal entsorgt? Vor wenigen Tagen ist ein Hund leblos aus dem Kanal in Dortmund gezogen worden. Gabi Bayer, Sprecherin der Tierschutzorganisation „Arche 90“ hat einen schlimmen Verdacht. Sie sagt: „Es scheint so, als entsorge jemand auf diesem Weg seine Tiere.“

Kann das wirklich sein?

Toter Hund in Dortmund aus dem Kanal gezogen! Tierschützer sehen scheußliches Muster dahinter

Woher der entsetzliche Verdacht einer möglichen Serie getöteter Hunde? Die leblosen Vierbeiner hätten sich nach Angaben der Tierschützerin auffällig geähnelt. Alle etwa kniehoch groß mit dunkelbraunem Fell.

Nach dem Fund toter Hunde in Dortmund haben Tierschützer einen schrecklichen Verdacht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Press

Unklar ist, ob die Vierbeiner schon tot waren, bevor sie im Wasser gelandet oder womöglich im Kanal ertrunken waren. Das sei bei den sommerlichen Temperaturen besonders schwer zu ermitteln, weil dann die Verwesung sehr schnell eintrete, erklärt der Tierschutzverein auf seiner Homepage.

„Wir haben jedenfalls keine Verletzungen gefunden“, so Gabi Bayer.

Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Tierschutzverein aus Dortmund bittet um Hinweise

Genausowenig konnten die Tierschützer bislang den oder die Halter der Hunde ausfindig machen. Das Problem: Keiner der Tiere war gechipt.

Deshalb sucht die Arche 90 jetzt nach Zeugen.

---------------

Hier wurden die toten Hunde in Dortmund gefunden:

Juni: Kanalbrücke nahe der Ellinghauser Straße

Samstag, 7. August: Bereich des Schmiedinghafens

Dienstag, 10. August: Bereich des Industriehafens

---------------

Die Organisation fragt: Wer hat in den geschilderten Zeiträumen etwas Verdächtiges an den Fundorten beobachtet? Wer kennt Hundehalter, deren Tiere plötzlich von heute auf morgen verschwunden sind?

---------------

Weitere News aus Dortmund:

Dortmund: Heftiges Video! Hier siehst du, wie die Bombe gesprengt wurde

Hochzeit bei Dortmund: Polizisten trauen ihren Augen kaum, als sie diese unfassbaren Szenen sehen

Dortmund: Nach Sprengung von 250-Kilo-Weltkriegsbombe – Einsatzkraft von Anwohner verprügelt

---------------

Wer etwas weiß, möge sich unter der Nummer 0231 – 87 53 97 oder per Mail an info@arche90.de wenden. Die Polizei Dortmund hat auf Nachfrage noch keine Hinweise auf Straftaten erhalten.

++ Essen: Wurde ein niederländischer Corona-Patient getötet? Arzt weist Vorwürfe im Prozess zurück ++

Vorfälle wie diese würden in der Regel erst erfasst, wenn der Halter eines Hundes sie zur Anzeige bringt. Doch das scheint bisher nicht der Fall. Deshalb geht der Tierschutzverein auf eigene Faust auf Spurensuche. (ak)