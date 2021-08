Flughafen Dortmund: Alarm am Airport! Am Wochenende gleich drei Passagiere herausgezogen

Am Wochenende wurden am Flughafen Dortmund gleich drei Personen herausgezogen

Aufregung am Flughafen Dortmund!

Am Wochenende wurden gleich drei Passagiere am Flughafen in Dortmund herausgezogen, so die Polizei. Die Personen waren zur Festnahme ausgeschrieben.

Flughafen Dortmund: Alarm am Airport!

Am Freitagabend (20. August) legte ein 37-Jähriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Georgien seinen Reisepass vor. Dabei kam die Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Lübeck wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zum Vorschein.

Die Staatsanwaltschaft hatte den georgischen Staatsangehörigen erst vor wenigen Tagen zur Festnahme ausgeschrieben, da das Amtsgericht Ratzeburg den Mann im August 2020 rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt hatte.

Das ist der Flughafen Dortmund:

Der Flughafen Dortmund wird auch Dortmund Airport 21 genannt

Er ist ein regionaler Verkehrsflughafen

Der Airport liegt in Dortmund an der Stadtgrenze zu Unna und Holzwickede

Der Flughafen Dortmund ist der drittgrößte in NRW bei der Anzahl der Fluggäste

2018 war er in den Top 10 der pünktlichsten Flughäfen weltweit

Zwar hatte der Düsseldorfer schon einen Teil seiner Strafe beglichen, jedoch muss er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 32 Tage verbüßen. Der Verurteilte kontaktierte einen Bekannten, der die Geldstrafe in Höhe von 650 Euro zur Bundespolizei am Flughafen Dortmund bringen konnte. Anschließend wurde der 37-Jährige durch die eingesetzten Beamten entlassen.

Flughafen Dortmund: Gleich drei Passagiere am Wochenende herausgezogen

Bei einer grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Albanien, wurde am Samstagmorgen (21. August) ein 36-Jähriger vorstellig. Bei einer Überprüfung stellen die Beamten einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Am Flughafen Dortmund wurden drei Männer herausgezogen. (Symbolbild) Foto: Funke Foto Services

Der albanische Staatsangehörige wurde bereits im Oktober 2014 zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Einsatzkräfte brachten den Mann nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt, wo er nun seine Restfreiheitsstrafe von 467 Tagen verbüßen muss.

Des Weiteren stellten Bundespolizisten am heutigen Sonntagmorgen (22. August) einen Mann fest, der von der Staatsanwaltschaft Passau zur Vollstreckung eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Der 41-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien vorstellig.

Der, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verurteilte Rumäne konnte die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden, in dem er die Geldstrafe in Höhe 380 Euro bei der Bundespolizei bezahlte. Anschließend konnte der 41-Jährige seine Reise fortsetzen. (oa)