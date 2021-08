Polizei in NRW: Diebe beklauen Mario Götze und stehlen Luxus-Grill

Dreister Überfall in NRW!

Unbekannte brechen am Donnerstag den 19. August in ein Grillfachgeschäft in Gevelsberg ein und entwenden einen Luxus-Grill vom Grill-Profi Mario Götze. Die Polizei in NRW sucht jetzt nach den Dieben und nach Zeugen der Tat.

Polizei in NRW: Diebe entwenden Luxus-Grill von Mario Götze

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten die Geschäftsräume. Sie entwendeten etwa 10 Grillgeräte der Marke Napoleon und Traeger.



Aufgrund der Menge und des Gewichtes der Beute (etwa 20 Kilogram, pro Stück) ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind.

Bei dem Geschäft handelt es sich um den Fachhandel Grillkobra von Mario Götze, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen BVB-Star. Der Ladenbesitzer bittet auf Instagram seine Kunden und Fans, ihm und der Polizei hinweise zu geben, falls sie Luxus-Grill für wenig Geld angeboten bekommen.

Die Polizei in NRW bittet Zeugen, denen verdächtige Umstände im Bereich des Erlebnisparks Gevelsberg aufgefallen sind, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91665000 eingereicht werden. (oa)