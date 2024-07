Dortmund zieht kurz vorm EM-Finale die Reißleine – bittere Pille für Fußball-Fans!

Kurz vorm EM-Finale am Sonntag (14. Juli) verkündet die Stadt Dortmund jetzt eine Hiobsbotschaft: am Westfalenpark wird es kein Public Viewing mehr geben. Die Fanzone wird nach dem EURO2024-Festival am Samstagabend (13. Juli) offiziell dicht gemacht (mehr zur Veranstaltung liest du hier >>>).

Für viele Fans dürfte das ein Schock sein, hatten sie sicherlich darauf gehofft, ein letztes Mal im Public-Viewing-Pulk im Westfalenpark in Dortmund zu stehen und das Spiel England – Spanien live auf großer Leinwand zu verfolgen. Doch was steckt hinter der drastischen Entscheidung?

Dortmund: DAS steckt hinter dem Aus

In den ursprünglichen Public-Viewing-Plänen der Stadt Dortmund war eigentlich auch die Austragung des EM-Finales im Westfalenpark vorgesehen. Zuletzt feierten hier noch am Mittwoch (10. Juli) rund 80.000 Niederlande-Fans und ließen die ganze Innenstadt orange leuchten (DER WESTEN berichtete). Doch nun hat sich die Verwaltung scheinbar umentschieden. Der Grund: das Aus der deutschen Nationalelf.

Wie zunächst die „Ruhrnachrichten“ erfuhren, hat das Ausscheiden der Deutschen im Viertelfinale zur drastischen Entscheidung beigetragen. Kalkulationen hätten ergeben, dass die Fanzone am Westfalenpark nicht mehr notwendig sei, da mit keinem so hohen Andrang wie bei den Deutschland-Spielen zu rechnen sei. Ganz in die Röhre schauen müssen Fußball-Fans in Dortmund allerdings nicht.

HIER können Dortmunder das Finale verfolgen

Denn die Pott-Stadt hat immerhin noch eine zweite Fanzone am Friedensplatz zu bieten. „Wir gehen davon aus, dass der Friedensplatz für die zu erwartende Besucherzahl ausreichen wird“, so der städtische EM-Beauftragte gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

Das scheint auf den ersten Blick eine pessimistische Kalkulation, denn vergleicht man die Kapazitäten beider Fanzonen in Dortmund, so gingen im Westfalenpark mit 25.000 zu 6.500 am Friedensplatz um ein Vielfaches mehr Menschen rein. EM-Fans in Dortmund bleibt jetzt allerdings wenig Wahl, wenn sie nochmal zum Public Viewing wollen. Die Fanzone am Friedensplatz ist am Sonntag ab 16 Uhr geöffnet und bietet neben der Liveübertragung des Finales ab 21 Uhr auch vorab schon ein kleines Programm an.