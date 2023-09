Dortmund: WDR-Moderator erlebt Wahnsinn am Hauptbahnhof – er rennt plötzlich aus dem ICE

Kuriose Szenen rund um einen WDR-Moderator am Hauptbahnhof in Dortmund. Als Malte Völz mit einem ICE von Köln nach Hamburg unterwegs war, erlebte er eine bittere Enttäuschung.

Der 1Live-Moderator griff im Zug der Deutschen Bahn zum Hörer und sorgte damit für Hektik in Dortmund. Am Hauptbahnhof legte der WDR-Moderator dann einen mächtigen Sprint ein.

Dortmund: WDR-Moderator sendet Notruf

Was war passiert? Wie Malte Völz bei Instagram verriet, stieg er mit einem gehörigen Kohldampf in den ICE ein. Der WDR-Moderator ging schnurstracks ins Bord-Restaurant – und erlebte dort eine bittere Enttäuschung. Denn das sonst so reichhaltige Speisen-Angebot war mächtig ausgedünnt. Übrig geblieben waren nur noch Croissants.

Für den Radio-Moderator stand fest: „Ich brauche was Richtiges, was Deftiges.“ Wenig später klingelte es bei einem Lieferdienst in Dortmund. Das Experiment: eine Pizza direkt ans Gleis am Dortmunder Hauptbahnhof bestellen. Und das Ganze unter Zeitdruck. Denn der geplante Aufenthalt des Zuges in der Pott-Stadt betrug nur vier Minuten: „Ich probier’s einfach mal“, so der hungrige Moderator und beschrieb der Person am anderen Ende der Leitung seine Kleidung und in welche Wagen er sitze. Sein Fazit nach dem Anruf: „Das wird nie im Leben klappen.“

Pizza-Nervenkitzel am Dortmunder Hauptbahnhof

Kurz bevor der Zug einfährt, ändert sich dann auch noch das Gleis am Dortmunder Hauptbahnhof. Der Hunger lässt Malte Völz beinahe zur Diva werden: „Wenn das nicht klappt, bin ich richtig schlecht drauf“, gibt er zu. Dann der entscheidende Moment: Der WDR-Moderator stürmt aus dem Zug und sucht verzweifelt nach dem Pizza-Boten. Und tatsächlich: Da steht er.

Völlig überwältigt nimmt Völz die Pizza entgegen, verteilt voller Dankbarkeit eine herzliche Umarmung: „Heute ist der beste Tag meines Lebens.“ Auf sein Instagram-Video ist kurze Zeit später auch die Stadt Dortmund aufmerksam geworden.

Das Versprechen der Stadt: „Beim nächsten Mal gerne für länger aussteigen und wir zeigen Dir die schönsten Pizza-Spots der Stadt.“