Dortmund: Lkw kracht in Straßenbahn – komplizierte Bergungsarbeiten

In Dortmund ist es zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastkraftwagen gekommen.

Die Bergungsarbeiten durch die Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdienst werden wohl stundenlang andauern. In dieser Zeit ist eine Bundesstraße in Dortmund gesperrt.

Dortmund: Schlimmer Unfall auf Bundesstraße

Am Dienstag (27. Juli) ist es nach Angaben der Polizei Dortmund zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn gekommen. Bei der Kollision entgleiste die Bahn, die in Richtung Eving unterwegs war, und schob den LKW weiter. Dabei wurden auch die Haltestelle und ein an der Ampel stehendes Fahrzeug beschädigt.

Glücklicherweise wurden durch den Zusammenprall keine Personen eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und musste mit einer weiteren leicht verletzten Person ins Krankenhaus gebracht werden. Die Insassen der Straßenbahn blieben komplett verschont.

Durch den Zusammenstoß ist der Tank des LKW leicht aufgerissen worden. Der auslaufende Kraftstoff wurde von den Kräften der Feuerwehr zunächst aufgefangen und im weiteren Verlauf durch die Spezialeinheit ABC-Gefahrenabwehr abgepumpt. Der ausgelaufene Dieselkraftstoff wird von einer Spezialfirma von der Straße entfernt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Dauer des Einsatzes und der Bergungsarbeiten ist aktuell nicht absehbar. Der Lkw und weitere Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Ein Bergungskran wird die Bahn wieder in die Gleise heben.

+++ Lotto-König „Chico“: „Lanz und Precht“ lachen sich über Dortmunder schlapp – „Die Sorge hatte ich so noch nie“ +++

Dortmund: Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Laut der Polizei Dortmund ist die Bundesstraße 54 im Bereich Immermannstraße / Münsterstraße aktuell für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Weitere spannende News für dich:

Auch auf den Nahverkehr wirkt sich der Unfall des Lastkraftwagens und der Straßenbahn aus. Die Bahnen von DSW21 können zwischen Lortzingstraße und Minister Stein nicht fahren. DSW21 richtet mit einem Bus und Taxen einen Ersatzverkehr ein. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall keiner der Unfallbeteiligten schwer verletzt. Die Polizei machte zu der Unfallursache keine Angaben. Ermittlungen werden folgen.

Wir halten dich über das Geschehen weiter auf dem Laufenden.