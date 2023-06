Dortmund: Tödlicher Vorfall! Person von S-Bahn erfasst ++ Zugverkehr beeinträchtigt

Schrecklicher Vorfall in Dortmund! Dort wurde eine Person von einer S-Bahn erfasst und getötet. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Am Bahnhof Dortmund-Nette gab es am Freitag (16. Juni) einen tödlichen Vorfall. Eine S-Bahn, die wohl in Richtung Dortmund unterwegs war, erfasste einen Menschen. Ob es sich dabei um einen schrecklichen Unfall handelte oder aber um Suizid, konnte die Bundespolizei auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht beantworten.

Dortmund: Pendler müssen mit Beeinträchtigungen rechnen

Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Unfallort. Auch die Bundespolizei stand am Bahnhof Nette-Oestrich. Der Einsatz läuft noch. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

In Dortmund kam es zu einem tödlichen Zug-Unglück. Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.