Dortmund: Mann besucht Grab seiner Frau – was er entdeckt, ist einfach nur „charakterlos“!

Meist liegen sie im Zentrum der Stadt oder des Örtchens – mitten im Geschehen und in der Nähe ihrer Liebsten: die Friedhöfe. Auch in Dortmund ist der Friedhof für viele Trauernde ein Ort, an dem sie ihren verstorbenen Liebsten ganz nah sein können.

Viele gestalten die Gräber mit viel Liebe, pflanzen die Lieblingsblumen der Verstorbenen und achten auf jedes Detail. Auch ein Mann aus Dortmund schmückte mit voller Hingabe das Grab seiner Frau. Doch was er nun entdeckte, ist einfach nur schrecklich!

Dortmund: Grab-Diebin lösen Schock und Ekel aus

Auf dem Friedhof St. Urbanus in Huckarde macht sich derzeit Schock und Ekel breit – und das nicht etwa, weil Schnecken die Pflänzchen anfressen, sondern weil eine Grab-Diebin ihr Unwesen treibt. Schon seit einiger Zeit werden von den Gräbern Blumen, Schmuckstücke und Laternen gestohlen.

Auch Gisbert Kolodziejski ist von diesen Diebstählen betroffen: Auf dem Grab seiner Frau wurde bereits eine Vase entwendet. Doch zum Glück hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sogar schon eine mögliche Tatverdächtige ausgemacht.

So soll laut den „Ruhr Nachrichten“ am 21. Mai eine Frau als mögliche Täterin identifiziert worden sein. Sie soll mit dem Fahrrad über den Friedhof in Dortmund gefahren sein und dort die einzelnen Schmuckstücke von den Gräbern geklaut haben.

Tatverdächtige identifiziert: Polizei ermittelt

Damit nicht genug: Die mutmaßliche Diebin soll den Schmuck und die Grablaternen in ihren eigenen Garten gelegt haben. Für den Mann aus Dortmund ein Frevel. Er schimpft, das sei „einfach nur charakterlos“.

Auch auf dem Friedhof Huckarde an der Urbanusstraße kam es vermehrt zu Diebstählen. Ob die Tatverdächtige dafür verantwortlich ist, wird derzeit noch ermittelt. Anzeigen von Besuchern dieses Friedhofs liegen ebenfalls vor, wie die Polizei bereits bestätigte.

Alles, was sich Gisbert Kolodziejski wünscht, ist, dass dieser schreckliche Fall schnell beendet wird – und vor allem, dass er die Vase seiner verstorbenen Frau endlich zurückerhält.