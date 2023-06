Dortmund: Schrecklicher Vorfall! Person auf der Flucht stürzt aus viertem Stock ++ Polizei im Großeinsatz!

Dramatische Szenen am Mittwochabend (14. Juni) in Dortmund-Lütgendortmund! Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort, auch Feuerwehr und Rettungsdienst eilen herbei. Eine Person soll aus dem vierten Stock eines Gebäudes gestürzt sein. Von Drogenkriminalität ist die Rede.

Noch sind Fragen offen. Anwohner der Dortmunder Siedlung haben erschreckende Beobachtungen gemacht, bevor es zu dem lebensgefährlichen Sturz kam. Hier liest du, was aktuell schon bekannt ist – und was noch nicht.

Dortmund: Sturz oder Sprung aus dem Fenster?

Nach bisherigem Wissensstand ist es am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr im Bereich Feldgarten/Lechlohweg in Dortmund-Lütgendortmund zu dem schrecklichen Ereignis gekommen.

Ein Mann ist aus der vierten Etage eines großen Wohnkomplexes gestürzt. Sein Alter ist aktuell noch unbekannt. Die Polizei Dortmund bestätigte vor Ort lediglich, dass wegen einer mutmaßlich versuchten Tötung ermittelt werde. Da inzwischen die Staatsanwaltschaft Dortmund die Zuständigkeit für den Fall übernommen habe, gebe es weitergehende Auskünfte nur von dort, betonte die Polizei Dortmund am Donnerstagmorgen auf Anfrage von DER WESTEN.

Von der Staatsanwaltschaft wiederum waren am Donnerstagmorgen zunächst nur grobe Informationen zu erhalten. Demnach soll sich der Vorfall im Drogen-Milieu abgespielt haben. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann in der Wohnung von anderen Personen bedroht worden sein soll. Dabei, so Staatsanwalt Henner Kruse gegenüber DER WESTEN, soll auch ein Knüppel zum Einsatz gekommen sein. Der Mann wiederum soll dann auf der Flucht offenbar versucht haben, im vierten Stock vom Balkon der eigenen Wohnung auf einen anderen Balkon zu klettern. Dabei soll der Betreffende, der mutmaßlich selbst unter Drogeneinfluss stand, abgestürzt sein.

Anwohner berichten von maskierten Menschen

Der Vorfall im Dortmunder Westen wirft aktuell noch Fragen auf. In dem Wohnviertel machte schnell das Gerücht die Runde, dass kurz vor dem Sturz oder Sprung maskierte Menschen in die betreffende Wohnung gestürmt sein sollen. Eine Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft gibt es bisher nicht. Auch ist nicht klar, ob es sich bei den vermummten Personen um Einsatzkräfte oder Angreifer handelte.

Hubschrauber kreist über Dortmunder Siedlung

Sicher ist hingegen, dass die Polizei nach dem Vorfall einen Hubschrauber einsetzte, der über einen langen Zeitraum hinweg über dem Wohngebiet in Dortmund-Lütgendortmund kreiste beziehungsweise zeitweise über den Häusern verweilte. Allem Anschein nach suchte die Hubschrauberbesatzung eine oder mehrere Personen.

Vor Ort ergab sich am Mittwochabend der Eindruck, dass die abgestürzte Person lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat. Feuerwehrleute transportierten die Person auf einer Trage zum Rettungswagen, wo ein Notarzt und Sanitäter die Erstversorgung übernahmen. Am Donnerstagmorgen befand sich der Mann allerdings nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber DER WESTEN mitteilte.

Bis in die Nacht zum Donnerstag hinein dauerten die Ermittlungen vor Ort. Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent und hatte den Bereich um das Gebäude an der Ecke Feldgarten/Lechlohweg weiträumig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.

Wir berichten an dieser Stelle weiter, sobald nähere Informationen vorliegen.