Was für ein Ausbruch an Gewalt in Dortmund! Am späten Mittwochabend (8. Juni) wurde ein Mann (28) von einer Gruppe überfallen und schwer verletzt. Laut eigenen Angaben hätte er gegen 22.15 Uhr an der Straße Im Rabenloh auf eine Verabredung gewartet.

Plötzlich kam die Gruppe, bestehend aus vier bis fünf Männern auf ihn zu und griff an. Die Unbekannten schlugen und traten auf den Mann aus Seesen ein, raubten ihm Smartphone und Geldbeutel. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Westen.

Dortmund: Gruppe überfällt Mann und verletzt ihn schwer

Das Opfer rannte noch hinterher, wurde in Höhe einer Verkehrsinsel im Bereich der B1-Ausfahrt erneut angegriffen. Dabei schlug einer der Männer laut Polizei mit einem Schlagwerkzeug auf ihn ein. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Krückenweg.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Einer der Täter sei zwischen 18 und 25 Jahre alt, dunkelhäutig, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hätte schwarze mittellange Locken und eine dunkle Trainingsjacke sowie eine graue Jogginghose angehabt.

Polizei sucht Zeugen

Ein anderer Täter sei ebenfalls zwischen 18 und 25 Jahren alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, schlank und hatte schwarze kinnlange Dreadlocks. Er trug eine schwarz-dunkelrote Trainingsjacke mit roten Ärmeln sowie eine passende Trainingshose – vermutlich vom FC Paris St. Germain. Die Polizei bittet unter 0231 132 7441 um Hinweise.