NRW: Mann (29) sticht seine Freundin (30) ab – sie stirbt kurz darauf

Am Samstagmorgen (3. Mai) kam es in Bonn zu einem schrecklichen Vorfall. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, wurde eine 30 Jahre alte Frau von ihrem Freund lebensgefährlich mit einem Messer angegriffen. Nur wenig später verstarb sie.

Der 29-Jährige wurde bereits von der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises in NRW festgenommen. Zuvor setzte er aber selbst noch den Notruf ab. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat in der Wohnung des Paares in der Troisdorfer Großstraße.

NRW: Frau in Treppenhaus gefunden

Die 30-Jährige wurde schwer verletzt gegen 9.10 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgefunden. Nach ersten Reanimationsversuchen und der Versorgung von Notärzten vor Ort wurde sie letztendlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nur kurze Zeit später verstarb sie aber.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde der 29-Jährige schnell zum Tatverdächtigen. Noch am Tatort wurde er von den Beamten festgenommen. Eine mutmaßliche Tatwaffe sei ebenfalls in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt worden.

Wie die Polizei weiter berichtet, übernahm aufgrund der Gesamtumstände eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Oberstaatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Diese dauern derzeit aber noch an.