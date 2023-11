Dortmund: Wirbel in der Thier-Galerie – plötzlich stürmen Menschenmassen in diesen Laden

Heftiger Ansturm in Dortmund! Als wäre die beliebte Thier-Galerie am verkaufsoffenen Sonntag nicht schon voll genug, sorgte auch noch eine Autogrammstunde für mächtig Aufregung.

Wer war denn derjenige, der diesen Mega-Wirbel in der Thier-Galerie in Dortmund auslöste? Dabei handelte es sich um einen türkischen Schauspieler, der nebenbei auch noch als Model tätig ist – und der die Menschenmassen förmlich anzog.

Dortmund: Wirbel in der Thier-Galerie

Das türkische Modelabel „AC & Co.“ hat im Rahmen einer Autogrammstunde in der Thier-Galerie in Dortmund den bekannten Schauspieler Burak Özcivit dazu geholt, der das prominenteste Gesicht der Marke ist. Auf Instagram zeigte der 38-Jährige seinen knapp 25 Millionen Followern, wie er an einem Tisch sitzt und Autogramme schreibt.

Thier-Galerie-Chef Torben Seifert war begeistert und verglich ihn mit einem Hollywood-Star. „Das war Wahnsinn, was hier am Sonntag los war. Man sagt, er sei der türkische George Clooney“, so Seifert zu den „Ruhr Nachrichten“.

Özcivit ist vor allem durch seine Rolle in der Drama-Serie „Kara Sevda“ bekannt geworden, die in mehr als 110 Ländern verkauft wurde. Kein Wunder also, dass er so viele Follower auf Instagram hat.

Schauspieler zieht Menschenmassen an

Auf Aufnahmen in den sozialen Medien wie X (ehemals Twitter) ist zu sehen, wie Menschenmengen in der Thier-Galerie in Dortmund nur darauf warten, den beliebten Schauspieler endlich zu sehen und ein Autogramm zu bekommen. Es ist unklar, wie viele Menschen tatsächlich vor Ort waren.

Özcivit war allerdings nicht nur in Dortmund unterwegs. Auf seinem Instagram-Account zeigte er auch noch an, dass er in Köln unterwegs war. Ob es dort ebenfalls eine Autogrammstunde von der Modemarke „AC & Co.“ gab? Im Kölner Rheincenter hat das türkische Unternehmen ebenfalls einen Laden.

