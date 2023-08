Thier-Galerie Dortmund: Mehrere neue Shops in den Startlöchern – Kunden werden sich freuen

Shopping-Fans aufgepasst! In der Thier-Galerie in Dortmund gibt es bald noch mehr Möglichkeiten, sein Geld für schöne Dinge loszuwerden. Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet, gibt auch ein beliebter Laden sein Comeback in dem Einkaufscenter am Westenhellweg in Dortmund.

Schon im Herbst zieht ein wenig Vorweihnachts-Stimmung in die Thier-Galerie in Dortmund ein. Laut „WAZ“ öffnet Ende September der „It’s all about Christmas“-Store, in dem Weihnachtsdeko wie Baumschmuck, Krippenfiguren oder Kerzen verkauft werden.

Thier-Galerie Dortmund: Beliebter Laden kehrt zurück

Der Christmas-Shop kehrt damit an einen beliebten Standort zurück, wie Thier-Galerie-Manager Torben Seifert erklärt: „Es ist einer der beliebtesten Stores im Ruhrgebiet, und es ist wunderbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder eng zusammenarbeiten.“

Doch neben Altbewährtem zieht auch Neues in die Thier-Galerie in Dortmund ein. Der OFT-Store eröffnet im Ruhrgebiet seine erste Filiale, es ist die zweite in ganz Deutschland überhaupt – die erste Filiale eröffnete in Frankfurt. Der OFT-Store ist besonders auf Social Media populär, auf TikTok wird das Angebot regelrecht gehypt. Die Besonderheit der Mode im OFT-Store liegt in der sogenannten „Modest Fashion“. Damit sind T-Shirt-Kleider, Zweiteiler oder Jersey-Kleider gemeint, die weit und figurumspielend und lang geschnitten sind und viel Haut bedecken.

Mode-Laden bekommt neuen Anstrich

Auch ein anderer Laden könnte Fashionistas erfreuen – die „New Yorker“-Filiale in der Thier-Galerie bekommt einen neuen Anstrich. Von August bis November modernisiert und renoviert die Mode-Kette den Standort etagenweise. Der Betrieb in dem Geschäft wird glücklicherweise fort gesetzt, Kunden müssen also in dieser Zeit auf nichts verzichten.

Wer einen Anlass sucht, um seine neu eingekaufte Garderobe entsprechend zu zeigen, kann ab Oktober direkt nach dem Shoppen ins Reisebüro gehen. Das Dortmunder Unternehmen „Stoffregen“ zieht von der Kampstraße in die Thier-Galerie.

Welche Neuerung es in der Thier-Galerie selbst gibt, die allen Kunden das Einkaufserlebnis vereinfachen wird, kannst du im ganzen Artikel der „WAZ" lesen.