Action zeigt neues Produkt – es könnte zum nächsten Hype werden! „Ja, wen haben wir denn da?“

Action legt in letzter Zeit ordentlich vor! Erst vor einigen Tagen rannten Kunden regelrecht die Läden der Non-Food-Discounterkette ein, weil es besondere Trinkbecher gab, die an den beliebten Stanley Cup erinnern (>>>hier erfährst du mehr darüber). Nun folgt schon der nächste Hype um ein Trendprodukt.

Denn Action stellt im Netz seine aktuellen Produkte vor – und neben einem Zwerg ist vor allem ein Plüschtier der absolute Hingucker. „Ja, wen haben wir denn da?“, fragt der Einzelhändler seine Kunden via Instagram. Reaktionen darauf lassen auch nicht lange auf sich warten …

Nächstes Action-Produkt ein Hype?

Denn vor allem das Herbstkuscheltier kommt bei den Followern gut an. „Hab gestern die Haselnuss und den Kürbis mitgenommen. So süß“, „Wie süß sind die Eicheln bitte“ oder „Ich muss wohl zu Action, bevor es diese mega-süße Eichel nicht mehr gibt“, kommentieren unter anderem drei Instagram-User. Und tatsächlich könnte diese Eichel schneller weg sein, als es vielen lieb ist …

Denn das knuffige Kuscheltier erinnert ganz stark an eines der aktuell gehypten Marke Jellycat – nur mit dem Unterschied, dass Actions Plüschtier 3,99 Euro kostet und das von Jellycat über 20 Euro. Doch nicht nur die Eichel dürfte zum Star der kommenden Herbstsaison werden: Action hat auch noch einen Kürbis und einen Pilz für denselben Preis im Angebot. Auch diese beiden sehen den teuren Markenprodukten von Jellycat sehr ähnlich. Zum Vergleich: Der „Amuseables Pumpkin“ kostet 35 Euro.

Jedoch kommt dieser Ausblick für den Herbst nicht bei jedem gut an. „Furchtbar. Es ist gerade mal Ende Juli, Anfang August und nicht schon Oktober“, „Nein, ich möchte den Sommer genießen und nicht an den Herbst denken!“ oder „Und bald geht es los mit der Weihnachtsdeko …“, schreiben unter anderem drei nicht so begeisterte Kunden.