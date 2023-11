Dortmund plant große Silvester-Party – das gab es so noch nie

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Silvester steht vor der Tür. Jedes Jahr kann man nicht früh genug damit anfangen, seine Silvesternacht durchzuplanen. Die Stadt Dortmund hat sich dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Es ist Zeit die Partyhüte aus dem Schrank zu kramen und sich auf eine Fete der besonderen Art vorzubereiten, den Dortmund hat Großes vor! In einer Premiere bietet die Stadt Dortmund in diesem Jahr erstmals eine Silvester-Party auf dem Friedensplatz.

Dortmund zeigt sich vielfältig

Die Dortmunder können sich auf ein Silvesterprogramm freuen, das so vielfältig ist wie die Stadt selbst. Von den Sounds der 70er- und 80er-Jahre über Funk & Soul, Pop, Rock & Alternative, 90er-Trash, House & Techno bis hin zu aktuellen Charts & Klassikern der 2000er-Jahre wird hier für jeden Geschmack etwas geboten. Und das Beste daran: Die DJs, Partyformate und Musikstile wechseln alle 30 bis 45 Minuten, sodass keine Langeweile aufkommen wird.

+++ Dortmund: Wichtige Verkehrsachse wochenlang gesperrt – nicht nur Anwohner stöhnen +++

Was diese Veranstaltung jedoch wirklich einzigartig macht, ist die bewusste Entscheidung, keine auswärtigen Acts zu engagieren. Hier geht es darum, eine Party für die Dortmunder im Herzen der Stadt zu schaffen, die die Vielfalt der Dortmunder Clubs und ihrer Partykultur feiert und gleichzeitig stolz darauf ist, wer Dortmund ist. Das versichert uns der Nachtbeauftragte der Stadt Dortmund, Chris Stemann, der die Party für die Wirtschaftsförderung organisiert.

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Zwischenfall vor Aufbau des Mega-Weihnachtsbaums! Freche Provokation aus Nachbarstadt +++

Bekannte Clubs aus Dortmund wie FZW, Herr Walter, Junkyard, Light Club, Nightrooms, Stade Live, Stollen134 und Weinkeller unterstützen die Party. Dortmunder DJs, Künstler und Kollektive sind ebenso dabei, darunter Namen wie Bölker Brüder, DJ Firestarter, DJ Ishaq, DJ Mega Spoo, Juliet Sikora von Kitball Records, LukeNukem und Palmland Records. Radio 91.2 wird die Party präsentieren und moderieren, und Radio 91.2 Moderator Michael Hendriks wird uns durch den Silvesterabend auf dem Friedensplatz führen.

Party als Zeichen der Solidarität!

Die Silvesterparty steht unter einem besonderen Motto: „Dortmund für Dortmunder“. Der gesamte Erlös aus den Eintrittskarten fließt der Stiftung Kinderglück zu, um Kindern in Not zu helfen. Um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten, wird der Friedensplatz eingezäunt, der Zugang erfolgt nach einer Zugangskontrolle und Tickets können im Vorfeld für nur 5 Euro per Online-Ticket erworben werden.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auf ein Feuerwerk wird bewusst verzichtet, doch das soll der guten Stimmung keinen Abbruch tun. Stattdessen wird eine beeindruckende Videowall mit Visuals und Animationen die Gäste verzaubern, und das alles mit modernster LED-Technik, um die Umwelt zu schonen.

Auch interessant:

Es verspricht eine unvergessliche Silvesternacht voller Vielfalt zu werden, bei der nicht nur das neue Jahr, sondern auch die Dortmunder Solidarität und Vielfalt gefeiert werden!