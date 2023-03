Dortmund: Beliebte Tradition kehrt zurück – unter strengen Auflagen

In Dortmund kehrt eine beliebte Tradition zurück: In diesem Jahr wird es wieder 18 Oster- und Brauchtumsfeuer geben.

Für die Einwohner in Dortmund wird es an Ostern wieder eine beliebte Aktion geben. Das Osterfeuer ist zurück! Allerdings sind die Auflagen dafür streng.

Dortmund: SO sollen Umwelt und Anwohner weniger belastet werden

Abgebrannt werden dürfen ausschließlich trockene pflanzliche Rückstände wie Hecken- und Baumschnitt, sogenannter Schlagabraum oder Schnittholz, wie „Nordstadtblogger.de“ berichtet. Außerdem dürfen als Hilfsmittel zum Anzünden ausschließlich Stroh oder Reisig verwendet werden.

Mit diesen Maßnahmen sollen die Umwelt und Anwohner so wenig wie möglich durch Verbrennungsprodukte wie Feinstaub und Kohlenmonoxid belastet werden. Komplett verboten ist hingegen das Verbrennen von Abfall, Sperrmüll, Altreifen oder Kunststoff. Lackiertes oder behandeltes Holz darf ebenfalls nicht verbrannt werden.

Dortmund: Drei Osterfeuer am Ostersonntag

Die Frist zur Anmeldung von Osterfeuern beim Umweltamt ist übrigens bereits abgelaufen. Nachmeldungen können nicht mehr getätigt werden. Insgesamt 18 Oster- und Brauchtumsfeuer sind für dieses Jahr geplant. Osterfeuer dürfen übrigens nur von örtlichen Glaubensgemeinschaften, größeren Organisationen und Vereinen im Rahmen einer öffentlichen, für jedermann zugänglichen Veranstaltung durchgeführt werden.

Die meisten Veranstaltungen finden am Ostersamstag statt. Außerdem gibt es laut „Nordstadtblogger.de“ drei Osterfeuer am Ostersonntag und eins am Ostermontag.

