Ostern: Beliebte Tradition lockt Hunderte – doch Experten warnen vor Gefahren

Ostereier bunt bemalen, ein fluffiges Osterlamm aus dem Ofen zaubern und dann ab zum knisternden Osterfeuer – die Karwoche steckt voller Traditionen. Immerhin feiern Millionen von Christen am Ostersonntag weltweit die Auferstehung von Jesus Christus.

Zudem sind die zahlreichen Veranstaltungen ein absoluter Hotspot für Touristen und Einheimische. Doch nun warnen Experten vor dem Osterfeuer: Es birgt gleich mehrere Gefahren.

Ostern: Osterfeuer birgt zahlreiche Gefahren

Vor allem das Osterfeuer hat eine lange Tradition, schließlich sollte das Feuer ursprünglich die bösen Wintergeister vertreiben. Das Problem: Der wärmende Brauch verträgt sich nicht mit der zunehmenden Trockenheit. Viele Feuerwehrverbände raten deshalb, das Feuer in ausreichendem Abstand zu Wald und Bäumen brennen zu lassen.

Doch damit nicht genug: Um die Umwelt nicht zu belasten, sollten nur naturbelassenes Holz und von Blättern befreiter Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden. Dabei sollte das Holz möglichst trocken sein, um die Rauchentwicklung und die entstehenden Verbrennungsprodukte wie Feinstaub und Kohlenmonoxid zu minimieren.

Auch lackiertes und behandeltes Holz ist als Brennmaterial ebenso verboten wie Sperrmüll, Altreifen oder Kunststoffe. Beim Verbrennen dieser Materialien entstehen Stoffe, die die Gesundheit und die Umwelt stark belasten können.

Brutzeit eingeläutet: Holzhaufen sollten kontrolliert werden

Und auch die Tiere könnten wegen der Oster-Tradition in Gefahr sein, denn die Gefiederten haben die Brutzeit eingeläutet. Daher sollten die vorbereiteten Holzhaufen unbedingt vor dem Anzünden gründlich kontrolliert werden. Am besten ist es, sie kurz vor dem Osterfeuer noch einmal umzuschichten. So bekommen brütende Vögel, aber auch Igel, Kaninchen oder andere Kleintiere die Chance, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

