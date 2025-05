Sensation in Dortmund: Beliebte Attraktion kehrt nach 10 Jahren zurück

Viele Bürger wird diese Nachricht sehr freuen! Der Florianturm im Dortmunder Westfalenpark gehört zu den beliebtesten Wahrzeichen der Stadt. Seit 1959 gehört dieser Turm zum Stadtbild dazu und lockte bereits zahlreiche Menschen an.

Denn nicht nur als Wahrzeichen, sondern auch als Restaurant und Eventstätte war der Florianturm in Dortmund sehr beliebt. Vor zehn Jahren war allerdings Schluss damit. Doch nun können die Bürger auf eine Neueröffnung hoffen!

Neueröffnung: Das kommt auf Dortmunder zu

Nach zehn Jahren soll nämlich wieder das Turm-Restaurant eröffnen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, will der in Dortmund bekannte Gastronom Jan Wenning zusammen mit Event-Managerin Lisa Hoppe der Location wieder Leben einhauchen. Wenning betreibt bereits den Kiosk mit Fensterverkauf an den Turmterrassen.

Geplant sei bisher, dass es erst mal nur einen Cafébetrieb an Wochenenden und Feiertagen geben wird. „Dann, wenn im Park auch etwas los ist“, erklärt der Gastronom dem Onlineportal. Heißt konkret: Zum Start soll es ganz klassisch Kaffee und Kuchen geben, am Abend verwandle sich das Café dann in eine Bar mit Cocktails und Fingerfood.

Restaurant bald wieder im Florianturm?

Ob das Duo die Location wieder komplett in ein Restaurant verwandelt, ist bisher noch unklar. Grund dafür sind viele verschiedene Einschränkungen und Richtlinien in Bezug auf den Brandschutz. „Ob es sich dann in Richtung Restaurant entwickelt, muss man gucken“, so der Gastronom weiter. Erst einmal stehen aber die Sanierungen im Vordergrund. So bekommt das Lokal mit einem neuen Boden und neuen Wänden einen frischen Look.

Der Florianturm wurde anlässlich der ersten Bundesgartenschau in Dortmund erbaut und am 30. April 1959 offiziell eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt galt er mit einer Höhe von 219,6 Metern als das höchste Gebäude in Deutschland. Schon damals war das Bauwerk auch als öffentlich zugängliche Attraktion mit Aussichtsplattformen und Drehrestaurant bekannt.