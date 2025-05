Dortmund: Doppel-Aus in der Innenstadt – in wenigen Wochen ist Schluss

Du liebst das Shoppen und Schlendern durch die Innenstädte? Dann lohnt sich ein Besuch in der Dortmunder City. Egal ob in der Thier-Galerie oder den umliegenden Straßen. Von Mode über Schmuck bis hin zu Deko und Elektronik findest du alles, was das Shopping-Herz begehrt.

Von zwei Shops müssen sich die Dortmunder City und ihre Besucher jetzt allerdings verabschieden. Wer dort noch einmal einkaufen und sich Rabatte sichern möchte, muss schnell sein!

Dortmund: Diese Shops sind vom Aus in der City betroffen

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, sind Vero Moda und Jack & Jones am Westenhellweg in Dortmund von dem Aus betroffen. An den Schaufenstern von Vero Moda soll entsprechend ein Plakat mit der Aufschrift „Wir schließen am 18. Juni 2025“ stehen. Es sind also nur noch wenige Wochen bis zum Aus.

++ Auch interessant: Lotto-König Chico: Anblick seiner Luxus-Wohnung schockiert – hat er etwa kein Geld mehr? ++

Zum selben Zeitpunkt macht auch Jack & Jones den Laden dicht. Doch was ist eigentlich der Grund für das plötzliche Aus in der Innenstadt von Dortmund?

++ Passend dazu: Dortmund: Beliebter Modeladen verschwindet aus der Stadt – „Sind sehr traurig“ ++

Das ist der Grund für die Schließung

Wie die Zeitung berichtet, schließen die beiden Geschäfte in Dortmund am Westenhellweg wohl, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Diese Information soll ein Mitarbeiter mitgeteilt haben. Entsprechend seien Vero Moda und Jack & Jones jetzt auf der Suche nach einem neuen Standort.

Hier mehr lesen:

Die Mitarbeiter sollen so lange in den Standorten der Thier-Galerie eingesetzt werden. Dort ändert sich nämlich vorerst wohl nichts. Bis zum 18. Juni können Kunden jedoch noch in der City shoppen und sich mit etwas Glück Rabattaktionen sichern. Auf dem Plakat in Dortmund ist nämlich auch von einem „Sale“ die Rede.