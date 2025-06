Borussia Dortmund in Schockstarre: Wunschtransfer ist plötzlich bei der Bundesliga-Konkurrenz

Das Rennen um Jobe Bellingham wird immer spannender. Der 19-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt im Fokus mehrerer Bundesligisten. Am Montag besuchte er zum Schock von Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt, um sich ein Bild vom Klub und dessen Ambitionen zu machen.

Begleitet von seiner Familie wurde Jobe Bellingham von Frankfurts Lizenzspielerchef Christoph Preuß am Flughafen abgeholt. Anschließend zeigte die SGE ihm das Vereinsgelände und präsentierte ihre langfristigen Pläne. Laut „Sky“ war dies jedoch kein Medizincheck, da es bislang keine Einigung mit einem der interessierten Vereine gibt.

Borussia Dortmund intensiviert das Werben um Jobe Bellingham

Neben Frankfurt gilt aber vor allem Borussia Dortmund als heißer Kandidat. Der BVB zeigt schon länger großes Interesse an Bellingham und wirbt intensiv um den jungen Engländer. Auch RB Leipzig ist im Rennen, wird jedoch aufgrund des fehlenden internationalen Wettbewerbs in der kommenden Saison als Außenseiter gehandelt. Eine endgültige Absage aus Leipzig steht aber noch aus.

Am Sonntag intensivierte Borussia Dortmund sein Werben um Jobe Bellingham nochmals deutlich. Nach Informationen von „Sky“ reiste BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke persönlich nach England. Dort traf er sich mit Bellingham und seiner Familie, um die Vorzüge eines Wechsels nach Dortmund zu präsentieren. Mit diesem Vorstoß wollte der BVB dem Treffen des Spielers mit Eintracht Frankfurt zuvorkommen und seine eigene Position im Transferpoker festigen.

BVB sucht die Entscheidung

Aktuell sieht es nach einem engen Rennen zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt aus. Den Hessen werden momentan aber die besseren Chancen eingeräumt, da sie dem BVB einen Schritt voraus sind.

Dennoch bleibt der Ausgang offen, da sich Bellingham erst in dieser Woche entscheiden will. Borussia Dortmund wird alles daran setzen, dem Rivalen aus Frankfurt den begehrten Mittelfeldspieler vor der Nase wegzuschnappen. Ob es gelingt, bleibt eine der spannendsten Fragen in diesem Transfersommer.

