Lotto-König Chico: Anblick seiner Luxus-Wohnung schockiert – hat er etwa kein Geld mehr?

Lotto-König Chico ist dafür bekannt, seine Fans und Follower via Social Media in sein Privatleben blicken zu lassen. Seitdem er im Herbst 2022 rund 10 Millionen Euro gewonnen hat, ist er nicht nur deutlich reicher, sondern auch deutlich bekannter.

Und das scheint er zu lieben! Warum sonst sollte Lotto-Chico täglich seine Social-Media-Kanäle mit neuen Inhalten füttern? Doch in seiner aktuellen Instagram-Story lässt er nun tief blicken. Zu tief? Der Anblick seiner Luxus-Wohnung wirft Fragen auf.

Lotto-König Chico zeigt seine Luxus-Wohnung – doch was ist da nur passiert?

Noch im Dezember 2024 wurde in sein Penthouse am Phoenix-See in Dortmund eingebrochen (mehr dazu liest du hier). Gegenüber DER WESTEN berichtete Lotto-Chico vor einiger Zeit, was ihm dabei gestohlen wurde: „Mir wurden 10.000 Euro Bargeld, rund 40 Sonnenbrillen und auch Schmuck im Wert von ungefähr 25.000 Euro geklaut!“ Nicht gerade wenig!

Doch was ist nun schon wieder bei ihm zuhause los? Seine Wohnung sieht chaotisch aus, er berichtet von einer „Baustelle“. In seiner Story erzählt er: „Ich wohne seit einem Jahr alleine, und immer noch Baustelle, Baustelle, Baustelle, Baustelle, nur noch Baustelle. Ich glaube, ich werde nie fertig. Ich schwöre es dir.“ Das kennt sicher jeder, der schon mal umgezogen ist. Die letzten Arbeiten in der neuen Wohnung ziehen sich teilweise monatelang oder noch länger hin. Doch ein ganzes Jahr nach seinem Einzug? Wo hakt es denn?

Nicht mehr im „Hotel Mama“

Das berichtet Lotto-König Chico natürlich höchstpersönlich: „Das erste Mal nach 42 Jahren von Mama Hotel raus.“ Ja, das kann schwierig sein! Er hat nämlich bis zu seinem Millionengewinn und noch eine Zeit darüber hinaus noch bei seiner Mutter gelebt. Doch mit dem Geld konnte er sich dann das Penthouse am Phoenix-See in Dortmund leisten.

Diesmal geht es aber nicht um Unordnung durch die fehlende Hilfe der Mama, stattdessen hat sich Chico einen neuen Wasserhahn in die Küche bauen lassen. Kein Wunder, dass es dort etwas wild aussieht: Eine Schranktür fehlt, es steht ein großes Arbeitsgerät herum und auch der Handwerker ist noch vor Ort. Dann erzählt Lotto-König Chico von seiner neuen, topmodernen Errungenschaft in seiner Luxus-Küche:

„Leute, guckt mal, was ich hier machen lassen habe.“ Mit dem neuen Wasserhahn kann er wohl neben normalem kalten und warmen Wasser auch Sprudelwasser und heißes Wasser fließen lassen. Er freut sich: „Ich brauch nie wieder Wasser schleppen oder Wasser kaufen!“ Wie praktisch!