Trotz Anspruch: Bürgergeld-Empfänger verzichten auf mehr Geld

Während die meisten Teenager in ihren warmen Betten liegen, ist das Leben für Marlon ein täglicher Kampf. Der 16-Jährige lebt mit seinen Eltern, Elke und Markus, in einem Zelt am Rande einer Kiesgrube. Ihr Zuhause? Ein Zelt. Ihr Alltag? Ein Überlebenskampf.

Seitdem sie ihre Wohnung verloren haben, ist das Leben der Familie ein einziges Chaos. Kein Strom, kein fließendes Wasser, keine Sicherheit. Marlon muss sich mit einem Eimer waschen. „Hygiene ist schwer“, gesteht er in der Sendung „Armes Deutschland – Deine Kinder“. Für ihn ist das Leben im Zelt alles andere als ein Abenteuer. Es ist ein Albtraum.

Bürgergeld: Teenager bekommt Schuldgefühle

Die Stadt weiß von ihrem illegalen Campen, doch das Jugendamt greift nicht ein. Warum? Das dürften sich die meisten fragen. Andere Familien verlieren ihre Kinder wegen weniger. Doch hier bleibt das Amt passiv. Die einzige Forderung: Das Campen soll aufhören, weil der Müll stört. Aber was ist mit Marlon?

Mit nur 900 Euro Bürgergeld im Monat könnte die Familie mehr Unterstützung bekommen, wenn sie den Kindergeldantrag ausfüllen würden. Doch das passiert nicht. Stattdessen gibt es Tabak statt Essen. Marlons Eltern kümmern sich nicht um eine bessere Zukunft. Der Teenager leidet, hat Schuldgefühle, wenn Geld für ihn ausgegeben wird.

Marlon bleibt aus schlechtem Gewissen bei seinen Eltern. Dabei könnte er in ein Betreutes Wohnen ziehen. Aber er bleibt. Aus Liebe oder aus Angst? Vielleicht beides. Marlons Schulbesuch leidet ebenfalls. Früher war die Berufsschule ein Lichtblick. Jetzt traut er sich kaum noch hin. Die Angst vor Spott und Mobbing sitzt tief.

