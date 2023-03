Zoo Dortmund: Besucher aus dem Häuschen – das gab’s noch nie

Was für eine spektakuläre Premiere im Zoo Dortmund! Wie der Zoo Dortmund auf der eigenen Facebook-Seite mitteilte, gibt es eine neue Tierart im beliebten Zoo: die sogenannte Dschungelwachtel! Insgesamt gibt es jetzt drei Dschungelwachteln, die in die linke Plumplori-Anlage im Regenwaldhaus „Rumah hutan“ einzogen.

Besucher können tagsüber die etwa faustgroßen Hühnervögel beobachten, während nachts die Zwergplumploris im Dickicht wuseln. Der Zoo Dortmund erklärt weiter, dass die drei Dschungelwachteln, zwei Hähne und eine Henne, von einem Privathalter seien, bei dem sie 2022 auch ausschlüpften.

Zoo Dortmund: Besucher wegen neuer Tierart aus dem Häuschen

In Zoos würden Dschungelwachteln selten gehalten, in Deutschland neben Dortmund nur noch im Weltvogelpark Walsrode. Der natürliche Lebensraum der Dschungelwachtel erstreckt sich vom Norden Indiens bis in den Süden des Landes und auf Sri Lanka. Die Art ist in Nepal bereits ausgestorben.

Sie bewohnt unterschiedliche Lebensräume, wo sie im Schutz von Gestrüpp und hohem Gras an Boden nach Nahrung sucht, die hauptsächlich aus Sämereien und Insekten, aber auch Kräutern und anderen Pflanzen besteht.

Auf Facebook zeigen sich Fans des Dortmunder Zoos begeistern von den neuen Bewohnern.

