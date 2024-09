Zoo Münster: DAS hat es noch nie gegeben – Tierpark verkündet es selbst

Der Allwetterzoo in NRW ist ein beliebtes Ausflugsziel für groß und Klein. Hier können Familien wilde Tiere aus nächster Nähe beobachten. Aber zu dem beliebten Zoo Münster gehört noch ein weiterer Teil, der jedoch nicht in NRW liegt, sondern in Kambodscha! Das Angkor Centre for Conservation of Biodiversity (ACCB) in Kambodscha wurde im April 2003 gegründet.

Mittlerweile gehört es zu einem der führenden Artenschutzzentren in Kambodscha und ist damit nach eigenen Angaben auch einer der ersten Grundpfeiler der sehr erfolgreichen Artenschutzarbeit des Allwetterzoos. Und ausgerechnet von dort verkündet der Zoo in Münster jetzt tolle Nachrichten.

Zoo Münster: Das allererste Mal

„Juhuuu die Erste ist geschlüpft! Unser Team in Kambodscha ist superstolz darauf verkünden zu können, dass die erste Schwarze Sumpfschildkröte Siebenrockiella crassicollis in seiner Obhut geschlüpft ist“, verkünden die Verantwortlichen des Zoos. Die vom Aussterben bedrohte Süßwasserschildkrötenart kommt nur in Südostasien vor. Bedroht ist sie vor allem durch den Menschen, nicht zuletzt, weil sie als Delikatesse gilt, aber auch durch illegalen Tierhandel für vermeintlich traditionelle Medizin und den Verlust ihres Lebensraums.

„Die Eltern dieses kleinen Schlüpflings wurden tatsächlich vor illegalen Straßenverkäufen gerettet. Seither hat unser Team vom ACCB den Durchbruch geschafft und mit großen Bemühungen den Grundstein für die „Versicherungspopulation“ dieser Spezies gelegt“, erzählt der Zoo Münster auf Social Media weiter.

Da die Weibchen der Schwarzen Sumpfschildkröte nur ein, selten zwei relativ große Eier legen und insgesamt drei bis vier Eier pro Brutsaison legen können, ist es sehr schweirig, die Zahlen der Population hochzutreiben. Umso größer ist die Freude über den ersten Zuchterfolg der Schwarzen Sumpfschildkröte im ACCB. „Mögen sie sich weiterhin erfolgreich vermehren“, wünscht sich der Zoo Münster.