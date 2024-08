Zoo Dortmund plant große Änderung an Gehege – DAS kommt auf Besucher zu

Paukenschlag für alle Besucher des Zoos Dortmund! Der Tierpark lockt täglich Hunderte Gäste an, überzeugt mit einem bunten und schönen Gelände sowie natürlich den vielen seltenen Tieren. Doch aktuell wird der Zoo Dortmund mächtig umgebaut, an vielen Stellen gibt es kleinere und größere Baustellen.

Vor allem die neue Robben-Anlage wird es in sich haben. Denn die soll die modernste in ganz NRW werden, berichtet die „WAZ„. Immerhin ist das alte Gehege im Zoo Dortmund schon von 1955, ein neues Teil ist also irgendwann dann doch nötig. Eine Sache macht die neue Anlage ganz besonders.

Zoo Dortmund plant große Änderung an Gehege

Denn sie soll eine neue Tribüne bekommen, die aussieht wie ein kleines Amphitheater. Mithilfe einer Treppe kann man die Tribüne erklimmen und dort beispielsweise die Fütterung der Robben beobachten. Bis zur Eröffnung soll es auch einen Aufzug geben, sagt der Zoosprecher zur „WAZ“. Dahinter seien dann auch die neuen Becken zu finden, allein die Filtertechnik für sie koste 3,5 Millionen Euro.

Damit die Besucher die Seelöwen und -bären auch in einer Tiefe von vier Metern sehen können, wird eine zwölf Meter lange und zweieinhalb Meter hohe Glasscheibe eingebaut. Sie befindet sich unterhalb der Tribüne, auf der 250 Menschen Platz finden. Insgesamt fließen 31 Millionen Euro in den Umbau des Zoos, den die Stadt schon 2016 beschloss.

Mehr News:

Doch die Summe wird nicht reichen, die gestiegenen Baukosten machen auch vor dem Zoo nicht Halt. Wann die Eröffnung Stand jetzt trotz aller Verzögerungen eingeläutet werden soll, welche Umbauten schon planmäßig verlaufen und ob es einen Neubau des „Amazonas-Hauses“ geben soll, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.