Zoo Dortmund macht es tagelang spannend – jetzt haben die Besucher Gewissheit

Der Zoo Dortmund beherbergt zahlreiche Tiere – und regelmäßig kommt Nachwuchs dazu. Erst kürzlich erblickte ein Zebra-Fohlen das Licht der Welt. Tagelang machte es der Zoo spannend: Wie wird das Kleine bloß heißen? Jetzt haben Besucher Gewissheit.

Was für ein niedlicher Anblick im Zoo Dortmund! Ein Zebra-Fohlen verzückt dort Besucher und Pfleger gleichermaßen. Einen Namen hat der süße Nachwuchs noch nicht – doch das ändert sich ab sofort. Denn bis Sonntag (2. März) durften die User auf Facebook über den Namen des Zebras abstimmen.

Zoo Dortmund: Besucher haben die Qual der Wahl

„Vielen Dank für all die schönen und kreativen Namensvorschläge für unser namenloses Zebra-Fohlen. Am Dienstag hatten wir nach einem Namen für den jungen Hengst gefragt, und es sind viele wunderbare Vorschläge zusammengekommen!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag vom Freitag (28. Februar).

+++Zoo Duisburg verrät Koala-Hammer – Besucher ahnen nichts davon+++

„Gemeinsam mit den zuständigen Tierpflegern haben wir die vorgeschlagenen Namen, die mit B beginnen und einen Bezug zum natürlichen Lebensraum der Steppenzebras haben sollten, durchgesehen. Auch wenn es uns sehr schwergefallen ist, konnten wir uns auf drei Favoriten einigen und haben zusätzlich, wie angekündigt, den Vorschlag mit den meisten Likes in die Abstimmung aufgenommen.“

Zoo Dortmund: Dieser Name hat gewonnen

Das Wochenende über konnten die Tierfans abstimmen – und mussten sich dabei zwischen Belay, Bahati, Bomani und Bamuthi entscheiden. Und der Sieger ist eindeutig: Das am 7. Februar geborene Fohlen wird Bahati heißen.

Der Name Bahati hatte bis Montagmorgen (3. März) satte 2.200 Stimmen. Dahinter folgte Belay (1.030 Stimmen) und die Namen Bomani und Bamuthi erhielten 500 beziehungsweise 144 Stimmen. Damit herrscht Gewissheit.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Im afrikanischen Kontext, insbesondere in den swahili-sprachigen Regionen wie Kenia und Tansania, trägt der Name „Bahati“ die bedeutende Botschaft von „Glück“ oder „Schicksal“, klärt der Zoo Dortmund auf.