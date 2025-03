Zoo in NRW verkündet es selbst – Besucher können aufatmen

Ein Zoo in NRW hat gleich zwei tolle Neuigkeiten für die Besucher. Es geht um den Grünen Zoo Wuppertal, der seine Besucher zuletzt lange hingehalten hat. Ein besonders Highlight war für längere Zeit geschlossen. Jetzt kommt raus, was währenddessen hinter den verschlossenen Türen passiert ist.

Und diese Nachricht wird die Zoo-Besucher in NRW sicherlich freuen. Denn nicht nur ist ein neues Tier eingezogen, auch das Highlight ist beinahe uneingeschränkt wieder besuchbar.

Zoo in NRW hat gute Neuigkeiten

Trommelwirbel… „Das Menschenaffenhaus ist – mit Ausnahme der unteren Besucherebene vor den Anlagen der Gorillas und Bonobos – wieder geöffnet“, verkündet der Wuppertaler Zoo auf Facebook. Endlich können die Besucher wieder in den Genuss kommen, ihren liebsten Tieren bei deren Aktivitäten zuzuschauen.

Auch interessant: Zoo Dortmund macht es tagelang spannend – jetzt haben die Besucher Gewissheit

Doch das ist noch längst nicht alles. So ist hier am 21. Februar eine neue Gorilla-Dame eingezogen. Bei den westlichen Flachlandgorillas sitzt jetzt auch die zwölfjährige Ngumbi mit im Gehege. Und die können Besucher jetzt endlich auch sehen.

Zoo in NRW: Neues Tier lebt sich ein

Bei ihrer Ankunft hat sich Ngumbi zunächst nur mit ihrer Umgebung und Pflegern vertraut gemacht. Am nächsten Tag gab es dann Sichtkontakt mit Silberrücken Vimoto und dem anderen Weibchen Grace. Die Neugierde war da, doch hielten sich die Tiere noch ein wenig voneinander fern. Jeden Tag ging der Trennschieber zwischen den Käfigen ein Stück weiter auf.

Zunächst bleibt es noch bei ein paar neugierigen Blicken, wie auf Facebook in einem Video zu sehen ist. „Wenn weiterhin durchweg positive Kontakte am Sichtgitter bestehen, steht als nächster Schritt die Zusammenführung der drei Gorillas an“, kündigen die Pfleger erfreut an.

+++ Zoo in NRW: Blick ins Gehege verblüfft – „Kaum zu glauben“ +++

Allerdings müssen sie auch eine Ansage machen. „Wir bitten um euer Verständnis, dass es im Rahmen der Zusammenführung der Gorillas in der nächsten Zeit erneut zu Schließungen des Menschenaffenhauses kommen kann.“