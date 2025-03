Zoo in NRW: Blick ins Gehege verblüfft – „Kaum zu glauben“

Ob die drei kleinen Raubkatzenbabys im Kölner Zoo (>>> wir berichteten) oder die vielen anderen Jungtiere in den Zoos in NRW – immer wieder sorgen die kleinen Geschöpfe für leuchtende Augen und begeisterte Besucher. Auch im Allwetterzoo Münster gab es Ende November wieder süßen Nachwuchs.

Damals brachte Ameisenbärin Milo ein süßes Junges zur Welt. Den beiden ging es Ende 2024 gut, wie die Mitarbeiter berichteten. Doch jetzt melden sich die Pfleger wieder zu Wort: Es gibt spannende Neuigkeiten.

Zoo in NRW: Ameisenbären Milo und Junio wurden Eltern

Die Ameisenbärin Milo, die 2016 in Frankreich geboren wurde, lebt seit 2019 im Zoo in NRW. Zusammen mit ihrem Partner Junio hat sie nun zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Kein Wunder, dass die Besucher neugierig auf die kleine Familie sind! Doch als die Pfleger nun einen Blick ins Gehege warfen, waren sie mehr als überrascht. Prompt teilten sie diese Entdeckung mit den vielen Tier-Freunden.

Die gute Nachricht: Der kleine Ameisenbär ist wohlauf! Was die Pfleger aber besonders fasziniert, ist seine Größe – sie schrieben: „Noch klein, aber schon so groß!“ Dazu gab es ein Foto, auf dem das Jungtier gemütlich auf dem Rücken seiner Mutter Milo getragen wird.

Das ist übrigens ganz normal, denn „Jungtiere von Ameisenbären werden in der Regel 6 bis 7 Monate lang von ihrer Mutter auf dem Rücken getragen“. Die Pfleger gehen davon aus, dass das Jungtier in etwa einem halben Jahr schon fast so groß wie die Mama sein könnte.

Tierischer Nachwuchs: Zoo in NRW feiert zahlreiche Highlights

Doch die Geburt des kleinen Ameisenbären war nicht das einzige Highlight im Allwetterzoo Münster. Ende November durfte sich der Zoo über die Geburt eines kleinen Gorilla-Männchens namens Kiano freuen. Und es kam noch besser: Am 30. Mai wurden vier Sibirische Tigerbabys geboren. Der erste Tiger-Nachwuchs im Zoo Münster seit 30 Jahren!

Die Zahl der Neugeborenen wird nur noch von den fünf Geparden übertroffen, die am 12. September 2024 das Licht der Welt erblickten. Merry, Rosi, Frodo, Sam und Pippin gedeihen prächtig und begeistern nicht nur „Herr der Ringe“-Fans.

Übrigens: Das Geschlecht ist noch unbekannt, denn Milo und ihr Junges sollen so viel Ruhe wie möglich haben, wie die Pfleger aus dem Allwetterzoo betonen. Es bleibt also spannend.