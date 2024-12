Zoo NRW: Kurz nach Geburt: Tierbabys kaum wiederzuerkennen – was ist passiert?

Im Kölner Zoo (NRW) gab es Anfang des Jahres Nachwuchs bei den Löwen. Mit „Mani“, „Nilay“ und „Laya“ wurden gleich drei junge Raubkatzen geboren, am 19. April kamen noch zwei Tiger dazu – die „Kölle-Cats“, wie sie liebevoll genannt werden.

Für den Zoo war die Geburt der drei Löwenbabys etwas ganz Besonderes. Denn zuvor hatte es seit rund 20 Jahren keinen Nachwuchs mehr im Kölner Zoo gegeben. Doch jetzt sorgen die neuesten Bilder des tierischen Nachwuchses für Wirbel.

Zoo NRW: Wie geht es dem tierischen Nachwuchs?

Vor allem nach dem schockierenden Zwischenfall am 31. Januar, der einem der kleinen Jungtiere das Leben kosten sollte (mehr dazu HIER), fieberten die Zoo-Fans mit den kleinen Löwen- und Tigerbabys mit. Und nun gibt der Zoo in NRW endlich das lang ersehnte Update.

Zuerst die gute Nachricht: Nach Angaben des Kölner Zoos geht es sowohl dem Nachwuchs im Löwengehege als auch dem Geschwisterpaar bei den Amurtigern gut. Wie gut sich die Großkatzen entwickeln, zeigen jetzt aktuelle Schnappschüsse aus den Gehegen. So veröffentlichte der Zoo in NRW gleich acht Bilder, auf denen die kleinen Vierbeiner im Gehege liegen und stolz in die Kamera schauen.

Was schnell klar wird – sie sind schon recht erwachsen geworden und der stolze Katzenblick verdrängt die kindlichen Augen. Man merkt, dass aus den tierischen Kindern bald gestandene Raubkatzen werden.

Kein Wunder, dass bei dem zuckersüßen Vierbeiner die Freude riesig und die Fans schier aus dem Häuschen waren. „So schnell vergeht die Zeit … Sie haben sich wunderbar entwickelt“, schrieb so eine glückliche Userin. „Dank eurer Pflege entwickeln die sich alle prächtig“, freute sich auch eine weitere Nutzerin.

Bei all der Freude ist eines klar: Die Fans können es wohl kaum erwarten, bis die Pfleger des Zoos in NRW das nächste tierische Update auf ihren Kanälen hochladen.