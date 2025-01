Dortmund: Große Trauer – wieder ein Toter in der Innenstadt

Dortmund kommt nicht zur Ruhe. Erst in der Nacht auf Sonntag (19. Januar) ist eine leblose Person vor der Reinoldikirche im Zentrum der Stadt gefunden worden. Die Polizei bestätigte wenig später den Tod des Obdachlosen.

Am Donnerstag (23. Januar), nach einer Gedenkveranstaltung für den Verstorbenen, zogen die Teilnehmer nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ von der Reinoldikirche weiter Richtung Freistuhl in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs. Nach Angaben von mehreren Teilnehmern sei hier eine weitere Leiche gefunden worden.

Dortmund: Zwei Kälte-Tote innerhalb einer Woche?

Die Polizei Dortmund bestätigte auf Nachfrage der Zeitung einen Einsatz am frühen Mittwochmorgen. Gegen 3.40 Uhr sei ein hilfloser Mann gefunden und reanimiert worden. Er sei anschließend ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Beamten konnten allerdings nicht bestätigen, dass der Mann gestorben sei. Darüber lagen am Donnerstagabend noch keine Informationen vor. Den Trauerbekundungen zufolge muss allerdings davon ausgegangen werden, dass der Mann es nicht geschafft haben könnte.

Ob die gesundheitlichen Notlagen der beiden Obdachlosen im Zusammenhang mit den frostigen Temperaturen standen, ist bislang unklar. Viele fürchten, dass die Kälte innerhalb weniger Tage zwei Menschen das Leben gekostet haben könnte.

Schwere Blut-Taten in Dortmund

Die Polizei Dortmund blickt derweil auf eine ereignisreiche Woche zurück. Erst wurde am Sonntag (19. Januar) die Leiche einer getöteten Krankenschwester (†32) gefunden (hier alle Informationen >>>), bevor es am Montagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einem lebensgefährlich verletzten Opfer am Hauptbahnhof kam (hier mehr >>>).

Zu allem Überfluss wurde am Dienstag ein Kiosk auf der Mallinckrodtstraße überfallen. Der Räuber stach dem Inhaber dabei mit einem Messer ins Gesicht (mehr dazu hier >>>).