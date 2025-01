Dortmund: Leiche am Hauptbahnhof entdeckt ++ Polizei steht vor einem Rätsel

Die schrecklichen Meldungen aus Dortmund reißen nicht ab. Es ist gerade einmal eine Woche her, als in der Nacht auf Sonntag (19. Januar) eine leblose Person vor der Reinoldikirche im Zentrum der Stadt gefunden wurde. Kurze Zeit später bestätigte die Dortmunder Polizei den Tod des 56-jährigen Obdachlosen. Drei Tage später der Fund eines zweiten Toten in der Innenstadt – dieses Mal am Freistuhl. Wieder ein Mann, der zuvor auf der Straße gelebt hatte – er wurde nur 49 Jahre alt.

Doch das soll es leider nicht gewesen sein. Wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, wurde am Montagmorgen (27. Januar) im Dortmunder Hauptbahnhof erneut ein Toter gefunden. Was bislang bekannt ist.

Dortmund: Drei Leichen in acht Tagen

Um kurz nach 8 Uhr morgens hätten Polizeibeamte in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs in Dortmund eine Person ansprechen wollen, erklärte ein Dortmunder Polizeisprecher gegenüber dieser Redaktion. Als der Mann nicht reagierte, stellten die Beamten fest, dass er nicht mehr am Leben war. Ein hinzugerufener Rettungswagen bestätigte den Tod des Mannes. Nun steht die Polizei vor einem Rätsel.

„Wir kennen weder die Identität noch die Todesursache“, sagte der Pressesprecher der Polizei Dortmund. Man gehe aber stark davon aus, dass der Tote ebenfalls ein Obdachloser gewesen sei.

„Wir haben die Ermittlungen aufgenommen. Schließlich könnte es Familienangehörige geben, die es zu benachrichtigen gilt“, hieß es weiter. Hierbei würde man auch die Kartei vermisster Personen durchsuchen, in der Hoffnung, die Identität des Mannes ausfindig machen zu können.

Wie auch in den beiden Fällen vergangener Woche liegt die Vermutung nahe, dass der Mann einen Kältetod erlitten haben könnte. Jedoch ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts in dieser Hinsicht klar. Eine Obduktion des Leichnams soll wie auch bei den beiden anderen toten Männern in Dortmund Klarheit verschaffen.