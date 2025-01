Essen: Verzweifelte Suche nach Hündin Lilly beendet – Video macht die Runde

Tagelang haben Hunde-Freunde aus dem ganzen Ruhrgebiet auf Neuigkeiten über die entlaufende Hündin Lilly aus Essen gewartet.

Am Montagmorgen (27. Januar) meldete sich die „Dogman-Tierrettung“ mit der erlösenden Nachricht: Lilly konnte gesichert werden. In einem Video zeigen die Tierretter aus NRW den entscheidenden Moment, als die Angsthündin aus Essen eingefangen wird. Die Tierretter haben eine wichtige Bitte

Essen: Hündin Lilly aufgetaucht: „Plötzlich ging alles ganz schnell“

„In der Ruhe liegt die Kraft…“, fasst die „Dogman-Tierrettung“ ihr Arbeit der vergangenen Tage zusammen. Nachdem die Tierrettung die Suche übernommen hatte, wurde es still um Lilly. Keine öffentlichen Sichtungshinweise, keine Fotos. Stattdessen die Hoffnung, dass die Panik der entlaufenden Hündin nachlässt.

Mehr zu dem Fall: Probleme bei Suche nach Hündin Lilly Essen – „Das ist das Schlimmste“

„Wir waren uns sicher, dass Lilly endlich zur Ruhe kam und es daher keine Sichtungen gab“, erklären die Tierretter am Montag. Am Sonntag dann der erlösende Anruf einer Frau, die angab Lilly in Oberhausen gesehen zu haben. „Plötzlich ging alles ganz schnell.“

++ Tierheim Essen vermittelt Hund – wenig später trudelt die Nachricht ein ++

Video zeigt entscheidenden Moment

Die „Dogman-Tierrettung“ rückte an und stellte eine mit Futter gespickte Lebendfalle auf. Ein Video dokumentiert schließlich den entscheidenden Moment. Lilly hatte die Fährte aufgenommen, folgte der Futterspur, bis die Falle schließlich zuschnappte:

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die abgemagerte Hündin aus Essen war endlich in Sicherheit. Gerötete Stellen – womöglich entstanden durch Reibung ihres verrutschten Mantels, zeugen von ihrer tagelangen Flucht durch das Ruhrgebiet.

Mehr Themen:

„Selbstverständlich wurde Lilly doppelt gesichert in einer Box übergeben“, erklärt die „Dogman-Tierrettung“ erleichtert und wünscht der Vierbeinerin und ihrem Frauchen nun eine erholsame Zeit nach all den Strapazen. Die Besitzerin wurde auch in den letzten Tagen nicht müde, viele Städte in NRW mit Flyern zu pflastern. Die Bitte der Tierretter: „Wenn ihr welche findet, gern abnehmen.“ So können sich alle Beteiligten wieder auf die Suche nach anderen entlaufenden Hunde konzentrieren.