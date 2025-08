„Ich will von diesem Schiff“: Das war Daniel Küblböcks letzte Sprachnachricht

Es ist ein Fall, der bis heute erschüttert! Daniel Küblböck verschwand am 9. September 2018 spurlos von Bord der AIDAluna, mitten auf dem Weg von Hamburg nach New York. Nun gibt es neue Details über seine letzte Reise. Und die sind kaum zu ertragen.

Sechs Jahre später veröffentlicht die ARD am 26. August eine neue Doku: „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“. Sie zeigt noch nie gezeigte Szenen und eine letzte Sprachnachricht, die unter die Haut geht. Dabei offenbart RTL bereits vor der Ausstrahlung der Doku seine letzte Sprachnachricht.

Daniel Küblböcks letzte Sprachnachricht enthüllt

„Hallo Manni, ich bin’s der Daniel, äh, also die Lana eigentlich“, sagt Küblböck in der Nachricht an seinen Ex-Freund. „Ich wollte dir nur sagen, dass ich gern von diesem Schiff hier runter möchte. Ich würde gern nach New York fliegen. Auf dem Schiff klappt irgendwie nichts, wie ich es mir, äh, ruf mich doch bitte zurück… Alles klar, mach’s gut, ciao..“

Kurz darauf springt Lana, wie sie sich inzwischen nennt, vermutlich ins eiskalte Wasser vor Neufundland. Eine Überwachungskamera an Bord zeigt den Moment. Es ist 5:03 Uhr morgens. Trotz groß angelegter Suche bleibt sie verschwunden. 2021 wird Daniel Küblböck schließlich offiziell für tot erklärt.

Die ARD-Doku zeichnet das letzte Kapitel eines schillernden, tragischen Lebens. Freunde und Weggefährten erzählen, wie sehr sich Daniel vor seinem Verschwinden verändert hatte. Er trug Frauenkleider, nannte sich Lana, sprach offen über seine Identität, dachte über eine Hormontherapie nach.

Weitere Einblicke in sein Leben und seinen letzten Stunden zeigt die ARD am 27. August in der bewegenden Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“.