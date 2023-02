Dortmund: Passanten beobachten kuriose Polizisten – es kommt Unglaubliches über sie raus

In der Nacht zu Montag (6. Februar) waren zwei „Polizisten“ auf dem Dortmunder Wall auf Streife unterwegs. Die vermeintlichen Beamten zogen andere Autofahrer mit Blaulicht aus dem Verkehr.

Doch aufmerksamen Passanten fielen Details bei den Polizisten auf, die ihnen suspekt vorkamen. Sie wählten den Notruf und eine weitere Streife kam. Und die Passanten sollten mit ihrem Gefühl voll in Schwarze treffen, denn hier ging etwas nicht mit rechten Dingen zu.

Dortmund: Kurioser Streifenwagen von Polizei gestoppt

Um 1 Uhr morgens meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er beobachtete, wie ein Auto mit Blaulicht versuchte, andere Fahrzeuge für eine Kontrolle anzuhalten. Zudem hätten die beiden Insassen ein Megafon benutzt, um sich Gehör zu verschaffen. Doch so richtig seriös sei ihm das nicht rübergekommen. Und er sollte Recht behalten, denn im Wagen saßen zwei Möchtegern-Polizisten.

Die wahren Polizisten stellten die beiden Insassen am Königswall zur Rede. Es handelte sich bei den beiden um einen 21-Jährigen und einen 22 Jahre alten Mann. Einer der beiden hielt das Megafon in der Hand. Das Leugnen bezüglich des Blaulichts hielt nur kurz an – die Beamten fanden es unter dem Sitz.

„Spaß“ hat Konsequenzen für Möchtegern-Polizisten

Obwohl Karneval noch etwas hin ist, erlaubten sich die zwei Essener offensichtlich schon jetzt einen kleinen „Spaß“. Den Humor konnten die echten Beamten jedoch weniger teilen und auch den beiden jungen Männern wird das Lachen schon kurz darauf vergangen sein. Denn gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung. Zudem erhielten sie am Königswall einen Platzverweis. Das Blaulicht und das Megafon bekamen sie ebenfalls nicht wieder.

Wer mal in einem echten Streifenwagen Platz nehmen will, den lädt die Polizei Dortmund gerne ein, sich bei der Polizei zu bewerben. Vorrausetzungen hierfür findet man auf der Seite www.genaumeinfall.de oder direkt bei der Personalwerbung des Polizeipräsidiums Dortmund, erreichbar unter der Nummer 0231-132-8888. Wöchentliche Info-Runden im Präsidium lassen zudem keine Fragen offen.