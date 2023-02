Dortmund: Autoverkauf geht mächtig schief – betrügerischer Verkäufer flieht und baut Unfall

Gebrauchtwagen sind meist eine kostengünstige Alternative, wenn es darum geht, ein Auto zu kaufen. Es muss nicht immer das Neueste vom Neusten sein und auch viele gebrauchte Autos sind noch zu gut in Schuss, als ausgeschlachtet oder verschrottet zu werden. Zahlreiche Autohändler in Dortmund und anderen Städten im Ruhrgebiet haben verschiedene Modelle in unterschiedlichen Preisklassen im Angebot.

Doch anders als bei einem Neuwagen müssen Kunden gebrauchter Fahrzeuge besonders vorsichtig sein und das Auto gründlich auf Mängel und Sicherheit überprüfen. Als eine Frau aus Hagen am Montagmittag (6. Februar) das Auto eines Händlers aus Dortmund kaufen will, ist ihr mulmig zumute und verständigt deshalb die Polizei. Mit ihrem Bauchgefühl liegt sie vollkommen richtig – eine Verfolgungsjagd beginnt…

Dortmund: Verfolgungsjagd auf der Autobahn

Als die Frau aus Hagen gegen 12.40 Uhr bei dem Autohändler in Dortmund eintrifft, kommt ihr irgendetwas merkwürdig vor. Sie möchte einen VW Golf kaufen, doch etwas stimmt nicht. Unbemerkt verständigt sie die Polizei. Als die Beamten ankommen, setzt sich der Händler hinter das Steuer des Autos und flüchtet auf die Autobahn.

Die Polizei leitet die Fahndung ein. Beamte des zivilen Einsatztrupps entdecken den flüchtigen 39-Jährigen auf der A45 und nehmen die Verfolgung auf. Er schafft es noch auf die A40 zu wechseln, fährt dann aber an der Ausfahrt Dortmund-Kley in ein vorausfahrendes Auto und verursacht einen Unfall.

Der Tatverdächtigte floh mit dem VW Golf auf die Autobahn und verursachte einen Unfall. Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Dortmund: Dokumente sind gefälscht

Doch der Mann lässt sich davon nicht aufhalten, steigt aus dem Auto und flieht zu Fuß. Weit kommt er allerdings nicht, die Kripo-Beamten holen ihn ein und nehmen ihn vorläufig fest.

Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen der Polizei herausstellt, ging der Verkauf des VW Golf tatsächlich nicht mit rechten Dingen zu. Das Kennzeichen des Autos war nicht zugelassen und die Ausweisdokumente des Verkäufers gefälscht.

Die Kripo hat die Ermittlungen unter anderem wegen des versuchten Betruges, der Urkundenfälschung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.