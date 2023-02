Lotto-König „Chico“ aus Dortmund macht große Ankündigung – HIER ist der Millionär bald zu sehen

Seinen Lotto-Gewinn sieht „Chico“ aus Dortmund als Sprungbrett für eine große Karriere an. Im TV-Geschäft möchte Kürsat Yildrim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, groß rauskommen. In zahlreichen TV-Shows war er bereits zu Gast.

So durfte er beispielsweise bei Thomas Gottschalk beim großen Jahresrückblick 2022 von RTL auf der Couch neben großen Stars Platz nehmen. Aber sein bislang wohl größter Fernsehauftritt kommt erst noch, wie der Nordstadt-Millionär nun auf Instagram verkündete.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund bald mit eigener Doku

Im September knackte „Chico“ den großen Lotto-Jackpot von 10 Millionen Euro. Doch anstatt den Gewinn für sich zu behalten, soll die ganze Welt von seinem neuen Reichtum wissen. Für einen Ferrari, einen Porsche, Schmuck und Designerklamotten gab der Neureiche sein Geld als erstes aus. Viele Menschen fragen sich daher, ob ihn ein ähnliches Schicksal wie viele seiner Vorgänger ereilt und die Millionen in wenigen Monaten schon weg sind oder er bis zum Lebensende ausgesorgt hat.

Ein besseres Bild machen, können sich Fans und Kritiker wohl ab dem 9. Februar 2023 machen. Denn wie „Chico“ auf Instagram verkündete, fällt an diesem Tag der Startschuss für seine eigene Doku auf RTL. „Seitdem ich im Lotto gewonnen habe, begleitet mich Stern TV Schritt für Schritt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am 9.2. einschaltet“, so die Message. Ausgestrahlt wird die Sendung „Plötzlich reich! – Das neue Leben von Lottokönig Chico“ um 22.35 Uhr auf RTL.

Eine bewegte Vergangenheit hat der Dortmunder schon mal. Denn die Geschichte des 42-Jährigen hört sich fast wie der wahrgewordene amerikanische Traum „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ an. Vor seinem Geldregen verdiente „Chico“ seine Brötchen nämlich als Kranführer. Drogenprobleme und Raubüberfälle brachten ihn früher sogar in den Knast. Doch diese Zeiten will der Multi-Millionär hinter sich haben, wie er auch gegenüber DER WESTEN immer wieder betont. Wie sich der Lotto-König aus Dortmund sein Leben nun vorstellt, wird er sicherlich in der SternTV-Doku verraten.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.