Lotto-König Chico aus Dortmund: Ausgerechnet ER will von ihm adoptiert werden

Lotto-König Kürsat Y. (42), bekannt als „Chico“ aus Dortmund, gewann satte zehn Millionen Euro. Seinen neuen Reichtum stellt er gerne zur Schau, tingelt seitdem durch die Medien. Auch beim RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ war er zu Gast. Dort ereilte ihn eine ungewöhnliche Bitte.

Mit dem neuen Ferrari kam Lotto-König Chico aus Dortmund in das Studio von „Menschen, Bilder, Emotionen“ gefahren. Auf seinem Beifahrersitz: Moderator Thomas Gottschalk (72)! Und der Entertainer schien beeindruckt von der nagelneuen Protz-Karre: „Darf man sich da drauf setzen oder macht man da ne‘ Delle?“, wollte er wissen. „Setzen Sie ruhig. Passiert nichts. Wenn was passiert, kauf ich neue“, entgegnete ihm Chico. Lachen im Publikum.

Gottschalk will von Lotto-König Chico aus Dortmund adoptiert werden

Weniger lustig die nächste Thematik, die Gottschalk ansprach: Entgegen den Empfehlungen von Lotto-Experten prahlt der Dortmunder mit seinem Gewinn in der Öffentlichkeit rum. Doch Chico hatte die passende Antwort auf die Sorgen Gottschalks parat. „Herr Gottschalk“, entgegnete er ihm. „Sag Thomas zu mir, du musst mich nachher eh adoptieren“, witzelte der Moderator. „Gerne!“, freute sich Chico über das kuriose Angebot.

Dann antworte er auf Gottschalks Frage: „Die haben mir tausendmal gesagt: ‚Bitte nicht öffentlich machen.‘ Die rufen jeden Tag an. Die hatten mich fast überredet. Ich hab gesagt: ‚Ne, das geht nicht. Ich muss das öffentlich machen.‘ Es hat alles Gründe, warum ich das öffentlich gemacht habe. Ich habe so eine schlechte Vergangenheit.“

Er habe in seinem Leben sehr viel gelitten, „scheiße gebaut“ und Drogenprobleme gehabt. „Ich habe so einen kaputten Namen gehabt. Und ich wollte meinen Namen wieder grade biegen.“ Chico will allen zeigen: Aus ihm ist doch was geworden! „Ich find dich prima. Wir machen jetzt die Adoption“, erklärte Gottschalk.