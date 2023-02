Dortmund: Beliebtes Geschäft macht große Filiale dicht! Doch Kunden haben Grund zum Hoffen

In Dortmund schließt ein beliebtes Kaufhaus. Ein Aushang informiert Kunden über das Aus. Doch die Filiale verschwindet nicht für immer.

Denn im Grunde genommen wechselt die Filiale nur ihren Standort. Dafür wird die Toplage am Westenhellweg in Dortmund aufgegeben. DER WESTEN hat nach weiteren Details gefragt.

Dortmund: Filiale schließt – Aushang gibt Rätsel auf

Und zwar geht es um die niederländische Einzelhandelskette Hema. Dem Aushang zufolge haben Kunden am 18. Februar das letzte Mal die Chance, in dem Geschäft shoppen zu gehen. Die Warenhauskette bietet vor allem Haushaltswaren und Kleidung an. 2018 fand erst die Eröffnung statt, doch nun soll Schluss sein.

Doch offenbar nur im Westenhellweg. Denn von einem Umzug ist die Rede: „Standort und Eröffnungsdatum der neuen Filiale wird zeitnah bekannt gegeben“, heißt es auf dem Schreiben. Damit weckt Hema bei vielen Kunden natürlich die Neugier. DER WESTEN hat bei dem Unternehmen nachgefragt und wollte es genauer wissen. Doch aktuell hält sich das Kaufhaus über weitere Details noch bedeckt, aber zumindest eine Info konnten wir Hema entlocken.

Kommt Hema bald HIER hin?

„Der neue Standort in Dortmund wird im Frühjahr wiedereröffnet“, verriet eine Sprecherin. Damit ist der Zeitraum für die Wiedereröffnung zumindest schon mal eingegrenzt. Wo das sein wird, ist jedoch noch völlig offen. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ stellte Jürgen Kreutz, Geschäftsführer der IPH Transact GmbH, die auch bundesweit Einzelhandelsflächen vermarktet, eine Theorie auf.

Der Experte könnte sich vorstellen, dass Hema es wie in Essen macht. „Dort war Hema lange am Marktplatz und jetzt sind die schräg gegenüber on der Rathaus-Galerie“, so Kreutz. Er könne sich daher vorstellen, dass Hema in Dortmund deshalb bald in der Thier-Galerie wiederzufinden sein wird. Das Unternehmen selbst will sich zum Standortwechsel noch nicht äußern. Auf Nachfrage von den „Ruhrnachrichten“ hielt sich auch der Torben Seifert, der Center Manager der Thier-Galerie, bezüglich dem Umzug bedeckt.